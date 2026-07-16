Abuchean al rector interino de la UPR en Mayagüez en ceremonia de graduación

El Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) celebró este jueves las primeras dos de sus tres ceremonias de graduación, la primera de las cuales estuvo enmarcada en el rechazo hacia el rector interino, Miguel Muñoz Muñoz.

Los abucheos inundaron el interior del coliseo Rafael Mangual mientras Muñoz Muñoz se dirigía a los presentes. Docentes que se encontraban en la tarima le dieron la espalda, mientras otros levantaban pancartas con mensajes como “Fondos para la UPR, no para Politank” y “Fuera la intervención partidista en la UPR”.

Los estudiantes, además, levantaron tarjetas rojas mientras el rector interino hablaba, en referencia a la sanción que equivale a una expulsión en un partido de fútbol, a la vez que le gritaban “¡fuera!”.

La presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, no estuvo presente en la ceremonia del Colegios de Artes y Ciencias, que se llevó a cabo en la mañana del jueves.

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Estudiantes del RUM encabezaron, el semestre pasado, la lucha en contra de las gestiones de Jordán Conde, hasta el punto de estar más de un mes bajo huelga indefinida. Ante esto, su año académico terminó más tarde.

La presidenta del Consejo General de Estudiantes de Mayagüez, Tainary Delgado, reconoció la lucha estudiantil durante su mensaje en la graduación.

“Respondimos luchando, porque la UPR no se gobierna con presiones políticas y, cuando pensaron que nos íbamos a cansar, ustedes le demostraron que el amor por nuestra Universidad es mucho más fuerte que el intento de silenciar a una generación despierta y con un fuego que no se calma”, sentenció Delgado.

“A esa realidad, le sumamos los ataques que como país hemos sufrido, políticas crueles contra los inmigrantes, contra los estudiantes internacionales, contra las comunidades marginadas. Políticas que pretenden borrar las diferencias, castigar la solidaridad y convertir la educación en un privilegio cuando siempre debió ser un derecho humano. Frente a eso, la Universidad tiene una responsabilidad histórica: ser trinchera del pensamiento crítico, de la dignidad humana y de la defensa de quienes, históricamente, han sido marginados”, añadió.

En la tarde del jueves, se realizó la colación de grados del Colegio de Ingeniería, mientras que mañana, viernes, se gradúan los estudiantes de los Colegios de Administración de Empresas y Ciencias Agrícolas.

Un total de 1,715 estudiantes se graduaron del RUM de bachillerato, maestría y doctorado, entre ellos, las primeras graduadas del doctorado en Psicología Escolar y de su primera maestría –completamente en línea– en Ciencias en Economía Agrícola, detalló la Oficina de Comunicaciones del RUM.

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“Hoy, culminan una etapa que los preparó para afrontar nuevos desafíos con conocimiento, criterio y confianza. La educación que hoy celebramos los capacita para continuar estudios graduados, integrarse a la industria, servir desde el sector público, emprender nuevos proyectos o abrir caminos que todavía no imaginan. Cualquiera que sea la ruta que elijan, recorran ese camino con integridad, responsabilidad y el deseo permanente de seguir aprendiendo”, expresó Muñoz Muñoz, mediante comunicado de prensa.

Ni ausente se salvó: abuchean a Zayira Jordán durante graduación de la UPR Río Piedras Dyamar Cruz, presidenta del Consejo General de Estudiantes, denunció la ausencia de la presidenta de la Universidad de Puerto Rico en la graduación del Recinto de Río Piedras en el Coliseo de Puerto Rico.