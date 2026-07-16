Buscan a hombre de 31 años desaparecido en San Sebastián

La Policía de Puerto Rico solicitó este jueves la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Christian A. Colón Mejías, de 31 años, quien fue reportado como desaparecido el pasado 14 de julio en el cuartel de San Sebastián.

De acuerdo con la querella, su padre, Bernardino Colón Pérez, informó que vio a su hijo por última vez el 12 de julio, a eso de las 10:00 a.m., cuando salió de su apartamento en el residencial público Andrés Méndez Liciaga, en San Sebastián.

Las autoridades describieron a Colón Mejías como un hombre de tez trigueña, de 5 pies y 11 pulgadas de estatura, aproximadamente 148 libras de peso, cabello negro y ojos marrones. Al momento de su desaparición vestía un pantalón corto negro, una camisa blanca y chanclas rojas. Además, tiene tatuajes en ambos brazos y en el cuello.

La investigación apunta a que la última comunicación que sostuvo fue con su novia, a quien le indicó que se encontraba en Aguadilla. No obstante, las autoridades continúan realizando gestiones para determinar su paradero.

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La pesquisa está a cargo del agente Neftalí Cabrero Ramos, adscrito a la Sección de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, bajo la supervisión de la sargento Evelyn Vargas Barreto.