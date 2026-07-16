Más de 130,000 clientes se quedan sin servicio de energía eléctrica

Más de 130,000 abonados de LUMA Energy quedaron sin servicio de energía eléctrica durante este jueves debido a relevos de carga provocados por deficiencias en la generación de energía, informó el consorcio.

Según el portal de LUMA, a eso de la 1:00 p.m. unos 137,266 clientes permanecían sin servicio de energía. La región de Bayamón era la más afectada, con 42,748 abonados sin electricidad, seguida por Caguas, con 40,906, y Carolina, con 19,342.

A través de sus redes sociales, LUMA explicó que las interrupciones responden a problemas en la generación eléctrica y no en el sistema de transmisión y distribución.

“Se están llevando a cabo relevos de carga debido a deficiencias en la generación de energía por parte de Genera Puerto Rico. Esto significa que algunos clientes podrían experimentar interrupciones temporales del servicio. Aunque no somos responsables por la generación, colaboramos estrechamente con las compañías generatrices para proteger la estabilidad del sistema eléctrico”, indicó la empresa.

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Por su parte, el portavoz de LUMA, Hugo Sorrentini, precisó que los relevos de carga fueron provocados por la salida de la Unidad 5 de la central Costa Sur, instalación operada por Genera Puerto Rico.

“Se trata de un relevo de carga por falta de generación tras la salida de la Unidad 5 de Costa Sur, operada por Genera PR”, sostuvo Sorrentini.

Captura de pantalla del portal de servicio de LUMA Energy, que muestra los abonados sin servicio de energía. (Suministrada)