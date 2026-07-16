Ciencias Médicas establece alianza para respaldar su programa de Neurocirugía

El Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) estableció un acuerdo con una organización sin fines de lucro para cubrir el estipendio que se otorga a una plaza de residente dentro del nuevo programa de entrenamiento en Neurocirugía.

La Fundación para el Futuro de la Salud cubrirá, a partir de este año, el dinero que recibe la primera residente en Neurocirugía desde que abrió el nuevo programa, la doctora Adriana Vázquez Medina. En total, se estima que la entidad invertirá unos $320,000 para cubrir la residencia completa de la Vázquez Medina, que se extiende hasta 2032.

La rectora de Ciencias Médicas, Myrna Quiñones Feliciano, indicó que las conversaciones para esta beca comenzaron desde que reabrió el programa, en 2025.

“Esta alianza representa una inversión directa en el talento y la excelencia académica, fortaleciendo nuestro compromiso con la formación de especialistas altamente capacitados que respondan a las necesidades de salud de nuestro pueblo”, expresó Quiñones Feliciano, mediante comunicado de prensa.

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Los médicos residentes en Puerto Rico reciben estipendios por la labor que realizan en hospitales del país mientras entrenan para convertirse en especialistas. La UPR tiene partidas de su presupuesto anual para cubrir los estipendios de residentes y el Departamento de Salud también asigna fondos para esto.

Quiñones Feliciano precisó que el primer año de residencia de Vázquez Medina fue cubierto con fondos de Salud.

En la Escuela de Medicina de Ciencias Médicas, los estipendios anuales rondan de unos $43,000 a $49,000 anuales, dependiendo del programa de residencia y el año de estudio, según los datos disponibles en su página web.

Adriana Vázquez y Esteban Rivera son los dos residentes en Neurocirugía de Ciencias Médicas. (Ramon "Tonito" Zayas)

El acuerdo anunciado libera fondos dentro del presupuesto para cubrir otras plazas de residencias. De esta manera, se atiende la escasez de médicos especialistas que hay en Puerto Rico, apuntó la directora ejecutiva de la Fundación para el Futuro de la Salud, Edna Marín.

“Nuestra misión va mucho más allá de financiar una residencia. Apostamos a un modelo que permita aumentar la cantidad de médicos especialistas que se forman en Puerto Rico y que encuentren aquí las oportunidades para ejercer su profesión. Cada plaza de residencia que logramos preservar o crear representa un médico más con mayores probabilidades de quedarse sirviendo a nuestra gente”, sostuvo Marín.

“Cuando el tercer sector se une al gobierno y a la academia, podemos desarrollar soluciones reales que fortalezcan el sistema de salud y mejoren el acceso de los pacientes a la atención médica que necesitan”, añadió.

El programa de entrenamiento en Neurocirugía de Ciencias Médicas abrió en julio de 2025, luego que la antigua residencia cerrara, en 2022, tras perder la acreditación del Consejo Acreditador de Educación Médica Graduada (ACGME, en inglés) por fallas detectadas desde 2018.

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Vázquez Medina inició este mes su segundo año de residencia, mientras que el segundo residente del programa, Esteban Rivera Rivera, inició su preparación.

Por su parte, la decana de la Escuela de Medicina, Débora Silva Díaz, resaltó que datos de la Asociación Americana de Escuelas de Medicina revelan que Puerto Rico es la segunda jurisdicción en Estados Unidos con la mayor tasa de residentes que se quedan a laborar dentro del territorio una vez completan su entrenamiento.