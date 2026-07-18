Registran apagones debido a deficiencia en la generación de energía eléctrica

Una nueva ronda de apagones en diversas zonas de Puerto Rico comenzó en la tarde de este sábado ante otro déficit en generación provocado por la salida de las unidades 5 y 6 de la central Costa Sur en Guayanilla.

A las 7:00 p.m., el portal de estatus del servicio del consorcio LUMA Energy mostraba que sobre 84,000 abonados estaban sin servicio de energía eléctrica.

Las zonas más afectadas, a la misma hora, eran Arecibo, con 30,644 clientes; Caguas (10,908); Mayagüez (9,133); Ponce (9,927); y San Juan (24,150).

A la misma hora, el portal de generación de la empresa Genera PR mostraba una generación total de 2,652 megavatios (MW) y una reserva operacional de apenas 45 MW, muy por debajo de los 700 MW que se considera un nivel aceptable.

La deficiencia en generación comenzó en la mañana del 16 de julio, cuando la unidad 5 de Costa Sur salió de servicio abruptamente. Una inspección reveló que la unidad sufrió una avería en una de las calderas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, a las 8:26 p.m. del mismo día, la Unidad 6 de la central también salió de servicio abruptamente por lo que, en principio, el zar de Energía, Josué Colón, explicó como una “explosión en el patio de interruptores” que introduce la energía producida por la unidad a la red de transmisión.

LUMA Energy, no obstane, ha rechazado que ocurriese una explosión en el patio de interruptores y que sus inspectores, hasta el momento, no han encontrado falla alguna de su lado que provocara el problema con la unidad 6.

Aunque LUMA Energy dio el visto bueno, a las 2:00 p.m. del viernes, para reiniciar la unidad 6, Colón informó hoy, sábado, que la maquinaria sufrió daños adicionales durante el proceso de arranque y sincronización, por lo que permanecerá desactivada, al menos, por las próximas dos semanas para realizar reparaciones.

La situación deja a la red de generación de la isla con un déficit de sobre 700 MW entre las unidades 5 y 6 de Costa Sur.

Colón ordenó al personal de Genera PR a acelerar las reparaciones de la unidad 5 de Costa Sur, la unidad 4 de Palo Seco y la unidad 7 de San Juan, a modo de reintegrarlas lo más rápido posible a la red.