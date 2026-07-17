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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Unidad 6 de Costa Sur sale fuera de servicio y provoca segundo apagón del día

Sobre 178,000 clientes se encuentran sin servicio de energía eléctrica

17 de julio de 2026 - 8:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un segundo relevo de carga fue registrado el jueves. (Ramon "Tonito" Zayas)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Unidad 6 de la central Costa Sur salió esta noche fuera de servicio abruptamente, lo que provocó el segundo apagón del día y que, de momento, ha dejado a sobre 177,000 clientes sin servicio de energía eléctrica.

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Según informó la Oficina de Prensa de LUMA, un relevo de carga por la salida abrupta de la Unidad 6 de Costa Sur que opera Genera PR provocó la interrupicón.

Esto se unió a la avería confirmada de la Unidad 5 reportada más temprano en el día y que dejó, en su pico, a sobre 130,000 abonados sin energía eléctrica

Iván Báez, portavoz de Genera PR indicó a El Nuevo Día que aparetemente se registró una explosión en un instalación de LUMA.

“Aparentemete hubo una explosión en el patio de interruptores pero no hay nadie herido, y dejó sin servicio la líea 230 de LUMA”, indicó.

Pendientes a elnuevodia.com para la actualización de esta historia

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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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