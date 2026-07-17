Unidad 6 de Costa Sur sale fuera de servicio y provoca segundo apagón del día

La Unidad 6 de la central Costa Sur salió esta noche fuera de servicio abruptamente, lo que provocó el segundo apagón del día y que, de momento, ha dejado a sobre 177,000 clientes sin servicio de energía eléctrica.

Según informó la Oficina de Prensa de LUMA, un relevo de carga por la salida abrupta de la Unidad 6 de Costa Sur que opera Genera PR provocó la interrupicón.

Esto se unió a la avería confirmada de la Unidad 5 reportada más temprano en el día y que dejó, en su pico, a sobre 130,000 abonados sin energía eléctrica

Iván Báez, portavoz de Genera PR indicó a El Nuevo Día que aparetemente se registró una explosión en un instalación de LUMA.

“Aparentemete hubo una explosión en el patio de interruptores pero no hay nadie herido, y dejó sin servicio la líea 230 de LUMA”, indicó.