Más de 100,000 abonados sin luz tras relevos de carga
Por la salida abrupta de la unidad #2 de AES, informó el consorcio LUMA Energy
9 de julio de 2026 - 10:06 AM
9 de julio de 2026 - 10:06 AM
Miles de abonados se vieron afectados en la mañana de este jueves por interrupciones en el servicio eléctrico.
Esto debido a relevos de carga provocados por deficiencias en la generación, luego de la salida abrupta de la unidad #2 de la planta de AES Puerto Rico.
Así lo confirmó el consorcio LUMA Energy, cuyo portal reflejaba que, para las 10:00 a.m., había 104,018 clientes sin servicio de energía eléctrica.
La región más afectada era Bayamón, con 29,558 abonados sin luz.
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