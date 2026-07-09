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Ni nieve ni Navidad: la curiosa tradición que reúne a un ejército de Papás Noel en verano

Decenas de intérpretes de todo el mundo viajan hasta ese país en estas fechas para celebrar el espíritu navideño

9 de julio de 2026 - 10:50 AM

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Papás Noel, mamás Noel y duendes navideños de todo el mundo posan para una foto en el Congreso Mundial de Papás Noel. (James Brooks)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Aunque Europa sigue sumida en el calor del verano, en la ciudad danesa de Aalborg ya se respira un ambiente muy navideño.

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Decenas de Papás Noel, Mamás Noel y duendes de todo el mundo se han reunido en la cuarta ciudad más grande de Dinamarca con motivo del Congreso Mundial de Papás Noel que este país nórdico celebra cada año, una colorida tradición en pleno verano que se remonta a décadas atrás.

Celebrado por primera vez en un parque de atracciones cerca de Copenhague en 1957, el congreso se trasladó a Aalborg, en la península de Jutlandia (Dinamarca), hace dos años. Este año, los trajes de Papá Noel parecían un poco sofocantes bajo el sol del verano danés.

El evento, que el año que viene celebra su 70.º aniversario, se creó para entretener a los niños, pero se ha convertido en una cita muy popular entre los Papás Noel que actúan en tiendas y centros comerciales durante la temporada navideña.

El encuentro ofrece a los Papás Noel profesionales —¡no al auténtico, claro está!— la oportunidad de intercambiar anécdotas, comparar barbas, perfeccionar su arte y participar en concursos divertidos meses antes de que nadie consulte las listas de niños buenos y malos de cara a la fiebre navideña.

El apretado programa incluye actividades como la degustación de galletas de jengibre, el envoltorio de regalos, la creación de figuras con globos y varios desfiles animados.

“Las abuelas dicen: “Ay, es demasiado pronto para venir aquí”, comentó el organizador Peter Gislund, que se disfraza de Papá Noel en Aalborg durante las Navidades. “Los niños dicen: “¡Hurra! Papá Noel ya está aquí“.

Un intérprete disfrazado de Santa Claus y otro de elfo navideño saludan a la cámara durante el Congreso Mundial anual de Santa Claus, una colorida tradición de mediados de verano, en Aalborg, Dinamarca.El evento, que el próximo año celebrará su 70.º aniversario, fue creado para entretener a los niños, pero con el tiempo se convirtió en un popular punto de encuentro para los Santa Claus que trabajan en tiendas y centros comerciales durante la temporada navideña.El encuentro ofrece a los Santa Claus profesionales —no al verdadero, por supuesto— la oportunidad de intercambiar anécdotas, comparar sus barbas, perfeccionar su oficio y participar en concursos recreativos meses antes de que comience la frenética temporada navideña y alguien empiece a revisar las listas de quiénes se portaron bien y quiénes no.
1 / 5 | En imágenes: un ejército de Papás Noel se reúne en congreso mundial en pleno verano. Un intérprete disfrazado de Santa Claus y otro de elfo navideño saludan a la cámara durante el Congreso Mundial anual de Santa Claus, una colorida tradición de mediados de verano, en Aalborg, Dinamarca. - James Brooks

La Navidad como un estado de ánimo

A lo largo de los años, este encuentro anual de cuatro días ha atraído a Papás Noel y Mamás Noel procedentes de lugares tan lejanos como Australia, Hong Kong, Canadá y Estados Unidos.

La mayoría de las aproximadamente tres docenas de Papás Noel y Mamás Noel que han asistido al congreso esta semana proceden de Escandinavia, pero algunos han venido en avión, como Paradise Yamamoto, de Tokio.

“Esto es muy divertido, hay muchísimos niños… ¡Ho, ho, ho!“, dijo Yamamoto entre risas tras desfilar por Aalborg agitando una bandera japonesa y bailando al son de la canción ”Feliz Navidad", uno de los muchos clásicos navideños que sonaron durante el evento.

Robert Hercz, un Papá Noel noruego de 64 años de Oslo, afirmó que, a pesar de sus diferentes nacionalidades, todos los Papás Noel presentes comparten “un gen”: el de la generosidad y el de difundir alegría.

“O lo tienes o no lo tienes”, dijo Hercz, que asistía al congreso por primera vez. “Tenemos el auténtico espíritu navideño. Y se trata de dar, compartir y llevar un poco de alegría a los corazones de la gente”.

No todo son risas y caricias en la barriga

“Cuando los Papás Noel se reúnen, siempre charlan un rato”, dijo Gislund. “Quizá le pongo un poco de brillo a la barba y cosas así. Eso es lo bueno de conocer a Papás Noel de todo el mundo”.

Para Simon Brons, un Papá Noel danés de 33 años, este evento es la prueba de que el espíritu festivo no se limita a la Navidad.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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