Estados Unidos reduce la duración de los visados para periodistas extranjeros

Washington— El Gobierno del presidente Donald Trump anunció el jueves una reducción drástica de la vigencia de los visados para periodistas extranjeros a 240 días —cuando antes solían tener una vigencia de varios años— y recortará el permiso de estancia para los periodistas chinos a solo 90 días. La medida ha suscitado preocupación en torno a la libertad de prensa en Estados Unidos y ante posibles represalias contra periodistas estadounidenses en el extranjero.

La medida, anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), eliminará el sistema de «duración del estatus», que permite a los periodistas extranjeros permanecer y trabajar en Estados Unidos siempre que cumplan los requisitos de elegibilidad. Ese sistema será sustituido por un período fijo, aunque los visados podrán prorrogarse.

La agencia sostiene que la medida es necesaria para evaluar mejor a los titulares de visados. Sin embargo, las organizaciones que defienden los derechos de los periodistas extranjeros se oponen al cambio, alegando que una estancia considerablemente más corta limitaría gravemente su capacidad para vivir y trabajar en Estados Unidos.

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La normativa sobre visados es aún más restrictiva para los periodistas chinos —excluidos los procedentes de las «regiones administrativas especiales» de Hong Kong o Macao—, y podría agravar las tensiones en las ya de por sí complicadas relaciones entre Washington y Pekín, a pesar de que los mandatarios de ambos países han manifestado su intención de estabilizar las relaciones.

La decisión se produce en un momento en el que Trump arremete contra los medios de comunicación mediante amenazas y acciones legales en el país, y su Gobierno endurece las políticas migratorias, aunque los periodistas extranjeros no se consideran inmigrantes.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca, el jueves 16 de julio de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson) (Julia Demaree Nikhinson)

Organizaciones periodísticas critican la decisión

La norma entrará en vigor 60 días después de su publicación en el Registro Federal. El Congreso puede rechazar una norma, pero es algo muy poco habitual.

“Estamos indignados por el hecho de que el Gobierno de Trump haya limitado de forma cruel la vigencia de los visados para periodistas extranjeros, pasando de un periodo de hasta cinco años a un plazo fijo de ocho meses”, señaló la organización de defensa «Reporteros sin Fronteras» en un comunicado. “Este cambio merma la capacidad de los periodistas internacionales para informar desde Estados Unidos y dificulta enormemente que los medios internacionales operen desde aquí, si es que pueden hacerlo”.

“El ciclo incesante de renovación de visados restringe la libertad de prensa, ya que los periodistas se verán obligados a evitar provocar la ira del Gobierno, por temor a que se rechacen sus solicitudes”, añadió.

El Comité para la Protección de los Periodistas emitió un comunicado en el que calificó la nueva medida como “el comportamiento de una democracia en retroceso, y no como la vanguardia internacional de la libertad de expresión”.

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Al proponer el cambio en agosto de 2025, el DHS señaló que el creciente número de periodistas extranjeros en Estados Unidos «plantea un reto» para su capacidad de “vigilar y supervisar a estos no inmigrantes mientras se encuentran en Estados Unidos”. También mencionó a los estudiantes y visitantes extranjeros, cuya norma anterior sobre la “duración del estatus” quedará sustituida, del mismo modo, por períodos fijos en virtud de la misma decisión.

Al ser admitidos en el país por un período determinado, el DHS podrá examinar más a fondo a los titulares de los visados para garantizar que sus actividades estén permitidas, según indicó la agencia. Los visados pueden prorrogarse.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca, el jueves 16 de julio de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson) (Julia Demaree Nikhinson)

No es la primera vez que se presenta una propuesta de este tipo

Durante su primer mandato, Trump intentó modificar la normativa sobre visados en 2020, pero la propuesta se retiró un año después, cuando el presidente Joe Biden asumió el cargo.

Sin embargo, la Casa Blanca redujo entonces la duración de los visados para periodistas chinos a solo 90 días, en respuesta al trato que reciben los periodistas estadounidenses en China —incluida la expulsión de tres reporteros de The Wall Street Journal—, mientras las tensiones entre ambos países se intensificaban durante la pandemia de COVID-19. Posteriormente, el Gobierno de Biden flexibilizó la norma y permitió que las estancias se prolongaran hasta un año.

Cuando el Gobierno de Trump propuso reactivar la norma de los 90 días el año pasado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China declaró que se oponía a «la medida discriminatoria de Estados Unidos dirigida contra un país concreto».