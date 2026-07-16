Presupuesto de $95,000 millones: supera primer obstáculo paquete de medidas de guerra contra Irán

Washington— Los republicanos de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobaron este jueves un paquete de $95,000 millones destinado a la guerra con Irán, las ayudas agrícolas y la iniciativa del presidente Donald Trump para imponer nuevos y estrictos requisitos de identificación de los votantes, y lograron sacar adelante la medida con una votación que siguió la línea del partido a pesar de las dificultades encontradas en el pleno de la Cámara de Representantes y en el Senado.

El presidente de la Comisión de Presupuestos, Jodey Arrington, presentó la propuesta como un último esfuerzo por cumplir con las expectativas de los votantes de cara a las elecciones de mitad de legislatura, que determinarán quién controlará el Congreso. La propuesta se aprobó por 20 votos a favor y 14 en contra.

“Nos estamos movilizando para terminar lo que empezamos cuando el pueblo estadounidense nos envió aquí”, afirmó Arrington, republicano por Texas.

Dado que la financiación para la guerra en Irán constituye la mayor parte del paquete, unos $60,000 millones, Arrington reconoció que se puede debatir “por qué estamos allí” en el conflicto en el extranjero. Sin embargo, afirmó que el dinero es necesario para los suministros básicos: “solo las bombas, las balas y la preparación en el campo de batalla para que nuestros hombres y mujeres uniformados puedan terminar la lucha con éxito y volver a casa sanos y salvos; eso es todo”.

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La resolución, que establece instrucciones para que las distintas comisiones del Congreso elaboren propuestas, también prevé $13,000 millones para Inteligencia, $12,000 millones para Agricultura y $10,000 millones para Administración, que se encarga de las votaciones y las elecciones.

El presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, Jodey Arrington, republicano de Texas (derecha), conversa con el representante Brendan Boyle, demócrata de Pensilvania (miembro de mayor rango), durante una sesión de debate sobre el plan de gastos para el año fiscal 2027, en el Capitolio en Washington, el jueves 16 de julio de 2026. (Foto AP/J. Scott Applewhite) (J. Scott Applewhite)

Presidente de la Cámara actúa por su cuenta

La propuesta es el tercer paquete de medidas de conciliación presupuestaria que los republicanos, que controlan el Congreso, han presentado en esta sesión para imponer las prioridades de Trump por encima de las objeciones de los demócratas, utilizando un procedimiento legislativo que permite su aprobación por mayoría simple.

Es el mismo proceso que utilizó el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, para aprobar el año pasado el proyecto de ley de grandes recortes fiscales de Trump y para destinar fondos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) después de que los demócratas se negaran a financiar dicho departamento tras la muerte de varios estadounidenses que protestaban contra las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) a principios de este año.

Johnson está impulsando esta iniciativa prácticamente en solitario, sin contar con el respaldo total ni de su escasa mayoría republicana en la Cámara de Representantes ni del Senado. Esta semana mantuvo largas reuniones con Trump en la Casa Blanca y organizó una sesión privada para los republicanos en la residencia presidencial de Camp David con el fin de ultimar los detalles.

Sin embargo, el paquete de 47 páginas sigue siendo una iniciativa con pocas posibilidades de éxito —demasiado escaso para unos, demasiado costoso para otros— de cara a la votación en el pleno de la Cámara de Diputados prevista para la próxima semana.

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El destacado diputado republicano Chip Roy, miembro influyente del Freedom Caucus que ha expresado sus reservas sobre el paquete de medidas, no votó en la sesión de la Comisión de Presupuestos, ya que su estado natal, Texas, se enfrenta a unas inundaciones.

Una “presidencia fallida”

Los demócratas están dispuestos a votar en contra de la propuesta, tal y como hicieron el jueves durante la sesión de la comisión.

El diputado Brendan Boyle, de Pensilvania, máximo representante demócrata en la Comisión de Presupuestos, afirmó que el documento, de unas 6,500 palabras, no menciona en ningún momento el tema que más preocupa a muchos estadounidenses: la asequibilidad.

“La gente sabe que esta es una presidencia fallida y una mayoría republicana fallida”, afirmó Boyle.

El representante Andrew Clyde, republicano por Georgia (centro), junto al representante Chip Roy, republicano por Texas (izquierda), escucha durante una sesión de debate sobre el plan de gastos para el año fiscal 2027, en el Capitolio en Washington, el jueves 16 de julio de 2026. (Foto AP/J. Scott Applewhite) (J. Scott Applewhite)

Los demócratas presentaron más de una docena de enmiendas al paquete durante la sesión de la Comisión de Presupuestos, que se prolongó durante varias horas, y plantearon dudas sobre cómo se financiará en última instancia el nuevo gasto: ya sea mediante recortes presupuestarios en otros programas o aumentando la deuda pública.

Boyle presentó una enmienda para revertir los recortes en sanidad previstos en el proyecto de ley de los republicanos sobre grandes desgravaciones fiscales. La diputada Ilhan Omar, demócrata por Minnesota, intentó restablecer la financiación de los cupones de alimentos en el marco del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés). El diputado Scott Peters, demócrata por California, sugirió que los fondos destinados a la aplicación de la ley de inmigración en el DHS podrían utilizarse para compensar los costes en otros ámbitos.

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El diputado Lloyd Doggett, demócrata por Texas, achacó el elevado coste de la vida a la guerra de Irán y afirmó que cada vez que los estadounidenses abren la nevera o repostan en la gasolinera están «pagando por una guerra que nunca debería haberse iniciado».

Senado rechaza plan de la Cámara

Los próximos pasos se presentan muy inciertos, ya que la Cámara de Diputados celebra una sesión pro forma excepcional un sábado, una reunión de carácter principalmente administrativo que permitirá que la resolución se presente a tiempo para su tramitación la próxima semana.

Johnson solo puede permitirse perder a unos pocos detractores de su propio partido, ya que, para que se apruebe la ley, depende exclusivamente de los republicanos, sin el apoyo de los demócratas.

Sin embargo, la resolución también tendría que ser aprobada por el Senado, y los senadores republicanos han criticado duramente la iniciativa de la Cámara de Representantes, a la espera de ver si Johnson consigue que se apruebe.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, afirmó que los senadores tienen “muchas preguntas” al respecto, desde los defensores de una política de defensa más agresiva, preocupados por el ejército, hasta los que abogan por una política de reducción del déficit y quieren compensar los costes.

“Es un camino muy accidentado”, afirmó. “Ya veremos qué es lo que la Cámara de Diputados puede llevar a cabo”, añadió, pero “por mi parte, no puedo dar ninguna garantía”.

El senador Ron Johnson, republicano por Wisconsin, que se espera que asuma la presidencia de la Comisión de Presupuestos del Senado tras el fallecimiento repentino del senador Lindsey Graham, ha sido uno de los principales defensores de la austeridad presupuestaria, preocupado por el aumento del déficit del país.

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