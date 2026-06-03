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Senadores republicanos se rebelan contra Donald Trump y sacan el Salón de Baile del presupuesto

La decisión supone un revés para el mandatario que llevaba semanas presionando para que se aprobaran los fondos para el plan

3 de junio de 2026 - 3:42 PM

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Representaciones artísticas del nuevo Ala Este y Salón de Baile de la Casa Blanca. (Jon Elswick)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los republicanos del Senado eliminaron este miércoles del proyecto de ley de conciliación presupuestaria de la partida que destinaba hasta mil millones a la seguridad del Salón de Baile, el proyecto estrella del presidente Donald Trump.

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La decisión de los republicanos supone un revés para el mandatario que llevaba semanas presionando para que se aprobaran los fondos para el plan, aunque en un principio aseguró que no se destinaría dinero público al Salón de Baile.

Los líderes republicanos del Senado ya habían reconocido que incluir esta partida podría hacer fracasar toda la ley, después de que el responsable de las normas de la Cámara de Representantes determinara que vulneraba las normas presupuestarias.

Durante su segundo mandato, el presidente estadounidense Donald Trump ha impulsado una serie de intervenciones en espacios emblemáticos que han generado debate público. A continuación, algunas de las más polémicas.Trump planifica construir un enome arco de triunfo en una de las entradas a la ciudad de Washington para conmemorar los 250 años de la independencia del país el próximo 4 de julio.El presidente además tomó control del histórico Centro Kennedy en febrero al destituir su junta y nombrar una nueva que lo eligió como presidente, tras lo cual la institución fue renombrada como el Centro Trump-Kennedy.
1 / 15 | Oro, placas y monumentos: las polémicas remodelaciones que impulsa Trump. Durante su segundo mandato, el presidente estadounidense Donald Trump ha impulsado una serie de intervenciones en espacios emblemáticos que han generado debate público. A continuación, algunas de las más polémicas. - The Associated Press

Si se hubiera mantenido el fondo para la seguridad del Salón de Baile, se habrían necesitado 60 votos para que el proyecto de ley siguiera adelante, lo que significa que los demócratas hubieran podido bloquear el presupuesto que incluye la partida de $70 mil millones para la política migratoria de la Casa Blanca.

El proyecto de ley de conciliación, que se vota este miércoles, excluye también la partida de $1,800 millones destinada al fondo con el que Trump quería compensar a sus aliados que tuvieron procesos judiciales durante la Administración de Joe Biden.

La polémica por el fondo y la división entre los republicanos se hizo tan intensa que la Casa Blanca ha renunciado a sacarlo adelante.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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