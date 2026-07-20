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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Guardia Costera activa búsqueda por un pescador desaparecido en el sur de Ponce

Se trata de Eusebio Mangual, de 63 años

20 de julio de 2026 - 1:03 PM

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El pescador Eucebio Mangual, de 63 años, salió a pescar aproximadamente a las 6:00 de la tarde del sábado. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Guardia Costera encabeza la búsqueda de un pescador que está desaparecido desde la tarde del sábado, al sur de Ponce.

En un comunicado de prensa, la agencia federal identificó al pescador como Eusebio Mangual, de 63 años y residente de Ponce.

La agencia detalló que hoy, lunes, comenzaron la búsqueda con la asistencia de otras estatales y municipales.

Asimismo, explicó que Mangual “salió a pescar aproximadamente a las 6:00 de la tarde del sábado desde la rampa para botes del pueblo pesquero local, pero no regresó a la hora prevista, el domingo por la mañana”.

“Según los informes, Mangual partió a bordo de una embarcación recreativa blanca de 19 pies llamada ‘Ángel’”, indica el comunicado.

Agregó que el pescador fue descrito como de seis pies de altura (6’0”) y 240 libras de peso. La última vez que fue visto vestía un traje de baño negro y una camisa gris claro.

Su vehículo y el remolque de la lancha fueron encontrados en el área de estacionamiento de la rampa para botes.

La Guardia Costera fue notificada por el Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

De acuerdo con el reporte recibido, Mangual usualmente pesca al sur de Caja de Muertos y al este de Cayo Cabezas.

Para la búsqueda, la Guardia Costera informó que desplegó un helicóptero, una avioneta y una embarcación, mientras que ha recibido asistencia de la Policía de Puerto Rico, La Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de Ponce, el DRNA y una aeronave civil.

“Cualquier persona que tenga información o conocimiento sobre este caso puede comunicarse con el Sector San Juan al 787-289-2041”, exhortó la Guardia Costera.

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PonceGuardia CosteraDesaparecidos
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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