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Causa para arresto contra contratista fatulo que cobró miles de dólares y desapareció

José Inés Soler Crespo, supuestamente, recibió un pago inicial de $98,000, pero nunca completó los trabajos acordados con su clienta

17 de julio de 2026 - 9:24 PM

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Contra José Inés Soler Crespo pesan cargos por apropiación ilegal agravada y fraude en la ejecución de obras de construcción, relacionados con una remodelación residencial en el mencionado municipio. (Shutterstock)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza Jailene González Echevarría, del Tribunal de Aguadilla, encontró causa para arresto contra un contratista por imputado de cometer fraude en una obra de construcción, informó el Departamento de Justicia.

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La agencia indicó, en declaraciones escritas, que contra José Inés Soler Crespo pesan cargos por apropiación ilegal agravada y fraude en la ejecución de obras de construcción, relacionados con una remodelación residencial. La fiscal Milagros Guntín Pagán formuló los cargos contra Soler Crespo.

González Echevarría encontró causa en todos los cargos y fijó una fianza de $4,000 que prestó. La vista preliminar se celebrará el 31 de julio.

Según la pesquisa de la Policía, en diciembre de 2023 el imputado asumió un acuerdo contractual con una clienta para la remodelación y construcción de una obra en su residencia de Aguadilla.

“El contrato disponía que los trabajos se realizarían entre el 7 de diciembre de 2023 y el 24 de mayo de 2024, por un costo total de $120,000, pagadero por etapas”, indica la misiva.

La investigación reveló que, luego de recibir un adelanto de $98,000, el imputado supuestamente desapareció y no completó los trabajos.

Luego de más de un año y medio desde que se acordaron los trabajos en la residencia, la víctima y su esposo presentaron una querella formal ante las autoridades en diciembre de 2025.

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Breaking NewsTribunal de AguadillaCICContratistas fantasmasfraudeConstrucción en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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