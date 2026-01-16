Contratista enfrenta cargos por presunto esquema de fraude en la construcción de obras

Un contratista enfrenta cinco nuevos cargos por presuntamente victimizar a adultos mayores mediante un esquema de fraude en la ejecución de obras de construcción, informó el Departamento de Justicia en la tarde del viernes.

La jueza Ginny M. Vélez Carrera, del Tribunal de Ponce, encontró causa para arresto contra Antonio Luis Cruz Batista, de 47 años y residente en Santa Isabel, por cargos de maltrato a personas de edad avanzada, apropiación ilegal agravada y fraude en la ejecución de obras formulados por la fiscal María Teresa Carro Lahongrais, de la División de Delitos Económicos de la Fiscalía de Ponce.

Vélez Carrera encontró causa para arresto en todos los cargos y fijó una fianza de $2,500 que el imputado prestó. La vista preliminar se celebrará el 30 de enero.

De las dos investigaciones independientes realizadas por la Policía, surgió un supuesto esquema en el que el imputado no completó obras de construcción para las cuales fue contratado y luego evadió a los perjudicados.

Antonio L. Cruz Batista, propietario junto a su esposa de la empresa Modern Home’s Gallery Inc., fue acusado por la comisión de fraude en obras de construcción y apropiación ilegal. (Suministrada Policía)

En el primero de los casos, Cruz Batista presuntamente fue contratado por Antonio Franco Morales en febrero de 2021 como representante de la empresa de construcción Modern Homes Gallery, Inc., para construir una residencia por la cantidad de $46,990, y una piscina por $14,000, que ubicarían en el municipio de Salinas.

Según el denunciante, el imputado nunca realizó los trabajos de construcción de la piscina y no completó la construcción de la residencia. El perjudicado añadió que tampoco se le devolvió el dinero.

Antonio L. Cruz Batista, enfrenta dos cargos por fraude en ejecución de obras de construcción. (Suministrada por la Policía)

En el caso del segundo perjudicado, identificado como Roberto Franco Hernández, también contrató los servicios de Cruz Batista mediante un acuerdo con fecha de 2 de febrero de 2022 para la construcción de una residencia por la cantidad de $68,000, que estaría ubicada en el terreno de Franco Morales, también en Salinas.

Franco Hernández presuntamente le entregó a Cruz Batista la cantidad de $25,000 para comenzar con los trabajos. Sin embargo, el perjudicado sostuvo que nunca comenzó la construcción y tampoco devolvió el dinero cobrado.

No es la primera vez que el imputado es señalado por delitos similares. Cruz Batista ha sido fichado en, al menos, 10 ocasiones por fraude en obras de construcción en múltiples municipios de la isla.

En uno de esos casos, en febrero de 2022, Cruz Batista supuestamente cobró $57,600 para una construcción que nunca realizó.

Antonio Cruz recibió un pago de $57,600 por una contrucción que no realizó. (Suministrada)

El juez Orlando Avilés, del Tribunal de Aguadilla, determinó en ese momento causa para arresto y fijó una fianza de $10,000 que pudo prestar.