Seguridad

Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Autoridades extraditarán a puertorriqueño buscado en las Islas Vírgenes por asalto

La Policía confirmó que diligenció la orden en contra de Juan Gabriel Cintrón Rodríguez, de 39 años, vecino de Patillas

16 de enero de 2026 - 8:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Juan Gabriel Cintrón Rodríguez, de 39 años y residente del pueblo de Patillas. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La División de Arrestos Especiales y Extradiciones de la Policía de Puerto Rico diligenció una orden de arresto contra un hombre que era buscado por las autoridades de las Islas Vírgenes por el delito de asalto.

La Policía identificó al hombre como Juan Gabriel Cintrón Rodríguez, de 39 años y residente del pueblo de Patillas. Este fue arrestado por la agente Malenie Rodríguez García en la carretera PR-184, en Patillas.

En un comunicado de prensa, la Uniformada confirmó que Cintrón Rodríguez fue llevado ante la jueza Dayra Z. Infante Bosques, en el Tribunal de Primera Instancia de Guayama, para diligenciar la orden de arresto.

La togada ordenó que Cintrón Rodríguez fuera ingresado en la Institución Correccional de Bayamón, sin fianza, mientras las autoridades realizan el trámite correspondiente para su eventual extradicción.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
