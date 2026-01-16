Autoridades extraditarán a puertorriqueño buscado en las Islas Vírgenes por asalto

La División de Arrestos Especiales y Extradiciones de la Policía de Puerto Rico diligenció una orden de arresto contra un hombre que era buscado por las autoridades de las Islas Vírgenes por el delito de asalto.

La Policía identificó al hombre como Juan Gabriel Cintrón Rodríguez, de 39 años y residente del pueblo de Patillas. Este fue arrestado por la agente Malenie Rodríguez García en la carretera PR-184, en Patillas.

En un comunicado de prensa, la Uniformada confirmó que Cintrón Rodríguez fue llevado ante la jueza Dayra Z. Infante Bosques, en el Tribunal de Primera Instancia de Guayama, para diligenciar la orden de arresto.