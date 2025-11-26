Investigan muerte de un menor en medio de asalto domiciliario en Isabela

Un menor de 16 años falleció en medio de un asalto domiciliario que es investigado por la Policía desde la noche de este martes, en Isabela.

Los hechos fueron reportados a eso de las 10:11 p.m., en una residencia que ubica en el barrio Mora.

En un comunicado de prensa, la Policía informó que, según el querellante, “dos individuos irrumpieron en su hogar anunciando el asalto”.

“Uno de ellos, el cual portaba un arma de fuego lo agredió provocándole una herida abierta en el área de la cabeza”, indicó el informe policiaco.

“Acto seguido el asaltante realizó un disparo, hiriendo a su acompañante el cual resultó ser un menor de 16 años, quien no ha sido identificado”, agregó.

De acuerdo con la Uniformada, el joven “fue transportado a la sala de emergencias de un hospital del área, donde falleció mientras recibía asistencia médica”.

El informe no detalló qué pasó con el sujeto que le disparó al adolescente.

Por su parte, el alcalde de Isabela, Miguel “Ricky” Méndez, indicó que “el menor sí estaba involucrado en el robo”.

“La persona que llega a la casa relata que cuando entra, se percata que hay personas en la casa. Le dicen que se tire al piso, pero que por una condición de salud no se puede tirar al piso”, apuntó Méndez, en entrevista con Radio Isla 1320.

Agregó que, entonces, “le dan como un cantazo en la cabeza. Se queda medio inconsciente, pero escucha la detonación. Pero más allá de eso, no puede ver si fue una pelea entre ellos o si el tiro se le zafó”.

Sobre el joven fallecido, Méndez dijo que “había una vigilancia a ese menor por robos previos. Lo tenían en la mira”.