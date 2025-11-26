Opinión
26 de noviembre de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a víctima de asesinato en el residencial Los Rosales en Ponce

La Policía indicó que el cuerpo presentaba múltiples heridas de bala

25 de noviembre de 2025 - 2:41 PM

Updated At

Actualizado el 26 de noviembre de 2025 - 6:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce investigan los hechos.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking News

Un hombre fue asesinado en la tarde del martes en el residencial Los Rosales, frente al edificio 14, en Ponce.

RELACIONADAS

De acuerdo con el informe de Policía, una llamada del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el lugar.

Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre con múltiples heridas de bala.

El occiso fue identificado como Dimas Luis Hernández Rivera, de 26 años y residente de Ponce.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, en unión al fiscal de turno, investigan los hechos.

Breaking News Ponce Policía de Puerto Rico CIC
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
