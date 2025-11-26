Identifican a víctima de asesinato en el residencial Los Rosales en Ponce
La Policía indicó que el cuerpo presentaba múltiples heridas de bala
Un hombre fue asesinado en la tarde del martes en el residencial Los Rosales, frente al edificio 14, en Ponce.
De acuerdo con el informe de Policía, una llamada del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el lugar.
Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre con múltiples heridas de bala.
El occiso fue identificado como Dimas Luis Hernández Rivera, de 26 años y residente de Ponce.
Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, en unión al fiscal de turno, investigan los hechos.
