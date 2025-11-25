Hallan un cuerpo baleado en la avenida Kennedy en San Juan

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de este martes, en San Juan.

El caso fue reportado a las autoridades a eso de las 7:38 a.m., a través de una llamada directa por parte de un oficial franco de servicios.

Según la información preliminar, el cuerpo baleado de un hombre fue encontrado en la salida de la avenida Kennedy, hacia la avenida Luis Muñoz Rivera.

El occiso no fue identificado de inmediato, mientras que agentes de la División de Homicidios de San Juan se dirigen a la escena.