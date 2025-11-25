Hallan un cuerpo baleado en la avenida Kennedy en San Juan
La Policía indicó que el occiso es un hombre
25 de noviembre de 2025 - 8:13 AM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de este martes, en San Juan.
El caso fue reportado a las autoridades a eso de las 7:38 a.m., a través de una llamada directa por parte de un oficial franco de servicios.
Según la información preliminar, el cuerpo baleado de un hombre fue encontrado en la salida de la avenida Kennedy, hacia la avenida Luis Muñoz Rivera.
El occiso no fue identificado de inmediato, mientras que agentes de la División de Homicidios de San Juan se dirigen a la escena.
Hasta este lunes, la Policía había reportado 409 asesinatos en lo que va de este año, 37 menos que los 446 registrados a la misma fecha en el 2024.
