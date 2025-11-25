Opinión
25 de noviembre de 2025
73°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere motociclista en un accidente de tránsito en Río Grande

La Policía ha registrado en noviembre un aumento en las muertes por accidentes vehiculares

25 de noviembre de 2025 - 6:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos fueron reportados a eso de las 9:34 p.m., en el kilómetro 27.1 de la carretera PR-3 en Río Grande. (Ramon " Tonito " Zayas)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre falleció en un accidente vehicular que es investigado por la Policía desde la noche de este lunes, en Río Grande.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 9:34 p.m., en el kilómetro 27.1 de la carretera PR-3.

Según el informe preliminar de la Uniformada, el conductor de un auto Toyota Camry blanco del 2023 “no guardó distancia entre vehículos, impactando con la parte delantera la parte posterior de una motora marca Piaggio, color blanco del año 2023, que se encontraba en el mismo carril”.

“A consecuencia de la colisión, el conductor de la motora identificado como Jomar Elías Negrón Torres, de 33 años, cayó al pavimento resultando con heridas de gravedad, falleciendo en el lugar”, agregó.

El agente Miguel Morales Luvice, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras Área de Fajardo, en conjunto con el fiscal José Olivo Otero, se hicieron cargo de la investigación.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 24 muertes en accidentes vehiculares en lo que va de este noviembre, 14 más que los registrados para la misma fecha del mes en el 2024.

En cuanto a lo que va del 2025, la Uniformada a reportado 234 muertes, 22 menos que las 256 registradas en el 2024.

