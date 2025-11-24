Opinión
24 de noviembre de 2025
81°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Tras las rejas una mujer acusada de maltratar a tres perritos en Coamo

Una jueza encontró causa para su arresto y le impuso una fianza de $10,000, la cual no prestó, por lo que fue ingresada en la prisión

24 de noviembre de 2025 - 4:33 PM

Los tres perritos rescatados por agentes de la Policía durante un allanamiento en el apartamento de la acusada, donde fueron encontrados en condiciones de presunto maltrato, según un informe policiaco.
Redacción El Nuevo Día
Una mujer de 42 años se encuentra tras las rejas luego que una jueza del Tribunal de Aibonito encontrara causa para su arresto por maltrato de animales, informó este lunes la Policía.

Melissa Quiñones Nogueras, residente en Coamo, enfrenta un cargo por violación a la Ley para el Bienestar y Protección de Animales, luego que la Uniformada encontrara a tres perros en estado crítico dentro de su apartamento.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de octubre, cuando agentes diligenciaban una orden de registro y allanamiento en la residencia de la acusada, quien no se encontraba en el lugar al momento. Los animales fueron removidos y entregados al coordinador de la Ley 154 del área de Aibonito, según el informe policiaco.

“Al abrir la puerta del baño fueron encontrados tres perritos en condiciones críticas de crueldad animal”, indicó la Uniformada.

La prueba contra la mujer fue presentada ante la jueza Marielis Paradizo, quien determinó causa para arresto y fijó una fianza de $10,000. Quiñones Nogueras no prestó la fianza, por lo que fue ingresada en el Complejo Penitenciario de Bayamón.

La investigación estuvo a cargo de la agente Nancy Espada, bajo la supervisión del sargento Rafael Cruz. El caso fue consultado con la fiscal Naylimar Arroyo, quien instruyó la radicación correspondiente.

