20 de noviembre de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

FBI arresta a hombre por secuestro de mujer en Barceloneta

La denuncia federal relata cómo la víctima luchó contra el imputado para liberarse

20 de noviembre de 2025 - 10:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El FBI arrestó al sospechoso luego de que fuera arrestado por la Policía y la víctima lo identificara en una rueda de confrontación. (Alex Figueroa Cancel)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue arrestado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en relación al secuestro de una mujer en Barceloneta.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados en la tarde de este pasado 16 de noviembre, en una farmacia ubicada en la carretera PR-2 del mencionado municipio.

De acuerdo con la denuncia del FBI, la víctima, quien no vive en Puerto Rico, había llegado a la farmacia en un vehículo rentado. En ese momento vio a un hombre parado al lado de la entrada del negocio.

Tras salir del establecimiento, se dirigió al auto, abriendo la puerta del conductor, inclinándose para dejar los artículos en el asiento del pasajero y encender el auto.

Al pararse de vuelta afuera del vehículo, se encontró con el hombre que había visto antes y que luego las autoridades identificaron como Yadiel Nieves Díaz.

“Nieves pidió dinero, a lo que” la víctima “contestó que no tenía. Entonces, Nieves le pidió el vehículo”, narró la denuncia federal.

Cuando la perjudicada se negó, “Nieves le mostró un objeto metálico puntiagudo parecido a un picador de hielo antes de forzosamente” empujarla “al asiento del pasajero”, agregó el FBI.

“Entonces, Nieves comenzó a conducir en el vehículo” manteniéndola “en el asiento del pasajero en contra de su voluntad, a través de fuerza violencia e intimidación”, abundó.

La perjudicada le ofreció objetos de valor para que la dejara salir, pero, según el FBI, Nieves le dijo que ella “se iba a quedar con él porque él la quería”.

Entonces, la mujer “peleó con Nieves mientras intentaba abrir la puerta del pasajero mientras Nieves continuaba” apuntándola “con el picador de hielo y conduciendo con una mano”, apuntó la denuncia.

Añadió que los agentes pudieron observar cortaduras y moretones en la mano izquierda que le causó a la víctima, quien “eventualmente logró liberarse del agarre de Nieves y saltó del vehículo cerca de una tienda”, ubicada como a una milla de la farmacia donde fue secuestrada.

Posteriormente, el 18 de noviembre, la Policía de Puerto Rico llevó a cabo una rueda de confrontación en la que la mujer identificó al sospechoso.

Ese mismo día, los agentes del FBI entrevistaron a Nieves. De la denuncia se desprende que Nieves admitió haber estado con la víctima, pero no que haya reconocido el delito.

Supuestamente le dijo a los oficiales que le dijo a la víctima que “necesitaba dinero y transporte”.

“Nieves admitió que se montó en el asiento del conductor del vehículo y que condujo hacia la tienda Walmart y que se pasó tres luces de parar cuando” la víctima “saltó del vehículo”, expuso el FBI.

“Nieves también recordó haber puesto del vehículo en neutro, salir del vehículo y comenzar hacia” ella cuando vio personas acercándose, “lo que lo puso nervioso e hizo que se fuera en el vehículo”, agregó.

Asimismo, el documento judicial detalla que cuando la Policía lo arrestó inicialmente, previo a la rueda de confrontación, le encontró una herramienta que parece un picador de hielo, en su bolsillo derecho, y en el otro, una pipa de fumar marihuana.

“Nieves llevó a la policía hasta la ubicación del vehículo en el bosque cerca de la zona de Tiburones en Puerto Rico, que estaba aproximadamente a cinco minutos a pie de la casa” de un familiar de Nieves, detalló el FBI.

Tras presentar la denuncia, el magistrado federal Marcos López autorizó el arresto de Nieves por cargos de secuestro y carjacking.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
