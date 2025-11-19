Opinión
19 de noviembre de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece hombre que fue herido de bala en el rostro en Barceloneta

La Policía indicó que alguien le disparó mientras conducía una motora

19 de noviembre de 2025 - 6:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta este martes, la Policía había reportado 405 asesinatos en lo que va de este año, 28 menos que los 433 registrados a la misma fecha en el 2024. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre que fue herido de bala bala en el rostro el lunes pasado, falleció en la tarde de ayer, martes, informó la Policía.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 11:34 a.m. del 17 de noviembre, en el barrio Seboruco del pueblo de Barceloneta.

En comunicado de prensa, la Uniformada identificó al occiso como Christopher Rosado Olavaria, de 40 años y residente del mismo municipio.

Un informe policiaco divulgado por la Policía el martes indicaba que Rosario Olivera “conducía una motora y alguien le disparo y resultó con una herida de bala en el área del rostro”.

“Personal de Emergencias Medica transportaron a Rosario Olivera, hacia un hospital del área en condición estable”, agregó.

Posteriormente fue trasladado al Centro Médico de Río Piedras. En un comunicado, la Policía indicó este miércoles que ayer, martes, personal de ese hospital “informó a los agentes de la División de Homicidios de Arecibo, sobre el fallecimiento de Christopher Rosado Olavaria”.

Según la Uniformada, el motorista “poseía expediente criminal previo”, pero no ofreció detalles.

El agente Oscar Umaña Pérez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del CIC de Arecibo, tiene a su cargo la investigación, bajo la supervisión del sargento José Santiago Pérez.

Hasta este martes, la Policía había reportado 405 asesinatos en lo que va de este año, 28 menos que los 433 registrados a la misma fecha en el 2024.

Asesinatos Policía de Puerto Rico Barceloneta
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
