Fallece hombre que fue herido de bala en el rostro en Barceloneta

Un hombre que fue herido de bala bala en el rostro el lunes pasado, falleció en la tarde de ayer, martes, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 11:34 a.m. del 17 de noviembre, en el barrio Seboruco del pueblo de Barceloneta.

En comunicado de prensa, la Uniformada identificó al occiso como Christopher Rosado Olavaria, de 40 años y residente del mismo municipio.

Un informe policiaco divulgado por la Policía el martes indicaba que Rosario Olivera “conducía una motora y alguien le disparo y resultó con una herida de bala en el área del rostro”.

“Personal de Emergencias Medica transportaron a Rosario Olivera, hacia un hospital del área en condición estable”, agregó.

Posteriormente fue trasladado al Centro Médico de Río Piedras. En un comunicado, la Policía indicó este miércoles que ayer, martes, personal de ese hospital “informó a los agentes de la División de Homicidios de Arecibo, sobre el fallecimiento de Christopher Rosado Olavaria”.

Según la Uniformada, el motorista “poseía expediente criminal previo”, pero no ofreció detalles.

El agente Oscar Umaña Pérez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del CIC de Arecibo, tiene a su cargo la investigación, bajo la supervisión del sargento José Santiago Pérez.