16 de noviembre de 2025
Se lanzó del vehículo: mujer escapa tras ser secuestrada en medio de “carjacking” en Barceloneta

La querellante, de 42 años y residente de Virginia, resultó con laceraciones y traumas

16 de noviembre de 2025 - 5:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Una mujer de 42 años reportó haber sido víctima de un “carjacking”, ocurrido a eso de las 3:15 p.m. del domingo en el estacionamiento de una farmacia Walgreens localizada en la PR-140, en Barceloneta.

Según un informe de la Policía, la querellante, quien es residente del estado de Virginia, alegó que fue sorprendida por un individuo que utilizó un objeto punzante para amenazarla y montarse en su vehículo, un Nissan Versa blanco de 2024, con tablilla KHH-523 y alquilado de la compañía Alamo, en San Juan.

El individuo presuntamente emprendió la marcha del carro con la mujer todavía dentro y continuó guiando por la PR-02 en dirección a Arecibo. Sin embargo, al llegar al semáforo de la tienda Walmart, todavía en Barceloneta, la mujer se lanzó del carro. Como consecuencia, resultó con laceraciones y traumas.

Posteriormente fue transportada a un hospital en Manatí en condición estable.

El caso es investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo.

Breaking NewsCICPolicía de Puerto RicoCarjackingBarceloneta
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
