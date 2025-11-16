Se lanzó del vehículo: mujer escapa tras ser secuestrada en medio de “carjacking” en Barceloneta

Una mujer de 42 años reportó haber sido víctima de un “carjacking”, ocurrido a eso de las 3:15 p.m. del domingo en el estacionamiento de una farmacia Walgreens localizada en la PR-140, en Barceloneta.

Según un informe de la Policía, la querellante, quien es residente del estado de Virginia, alegó que fue sorprendida por un individuo que utilizó un objeto punzante para amenazarla y montarse en su vehículo, un Nissan Versa blanco de 2024, con tablilla KHH-523 y alquilado de la compañía Alamo, en San Juan.

El individuo presuntamente emprendió la marcha del carro con la mujer todavía dentro y continuó guiando por la PR-02 en dirección a Arecibo. Sin embargo, al llegar al semáforo de la tienda Walmart, todavía en Barceloneta, la mujer se lanzó del carro. Como consecuencia, resultó con laceraciones y traumas.

Posteriormente fue transportada a un hospital en Manatí en condición estable.