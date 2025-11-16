Reportan pérdidas de sobre $70,000 tras robo en estacionamiento de joyería de Ponce

La Policía investiga un asalto en los predios de una joyería en Ponce que resultó en el robo de propiedad valorada en $70,000.

Los hechos fueron reportados a las autoridades a eso de las 5:02 p.m. de este sábado, en el estacionamiento del negocio en en la avenida Las Américas.

De acuerdo con la investigación preliminar, personal de la joyería estaba en el estacionamiento cuando un vehículo entró al área.

Según la pesquisa, del lado del pasajero se baja un individuo vestido con camisa de manga larga negra con capucha, gorra y máscara, pantalón gris claro y calzado color negro. Fue descrito de estatura aproximada de 5′9″ y 210 libras de peso aproximadamente.

El sujeto, portando un arma de fuego negra, se acercó al los querellantes y le expresó: “Esto es un asalto, abre el baúl”. Entonces, les robó propiedad que fue valorada en $70,000 aproximadamente. Además, despojó a una persona de las prendas que vestía, así como una cartera con documentos y $1,200 en efectivo.

Luego, el asaltante regresó al vehículo que era conducido por otra persona y se marchó del lugar.

El caso es investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, pero será consultado con las autoridades federales.