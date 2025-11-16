Opinión
Feriados
16 de noviembre de 2025
86°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan pérdidas de sobre $70,000 tras robo en estacionamiento de joyería de Ponce

La Policía investiga el caso, a la vez que consulta con las autoridades federales

16 de noviembre de 2025 - 12:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima tenía expediente criminal por el delito de robo. (GFR Media)
El asaltante estaba vestido con camisa de manga larga negra con capucha, gorra y máscara, pantalón gris claro y calzado color negro.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga un asalto en los predios de una joyería en Ponce que resultó en el robo de propiedad valorada en $70,000.

Los hechos fueron reportados a las autoridades a eso de las 5:02 p.m. de este sábado, en el estacionamiento del negocio en en la avenida Las Américas.

De acuerdo con la investigación preliminar, personal de la joyería estaba en el estacionamiento cuando un vehículo entró al área.

Según la pesquisa, del lado del pasajero se baja un individuo vestido con camisa de manga larga negra con capucha, gorra y máscara, pantalón gris claro y calzado color negro. Fue descrito de estatura aproximada de 5′9″ y 210 libras de peso aproximadamente.

El sujeto, portando un arma de fuego negra, se acercó al los querellantes y le expresó: “Esto es un asalto, abre el baúl”. Entonces, les robó propiedad que fue valorada en $70,000 aproximadamente. Además, despojó a una persona de las prendas que vestía, así como una cartera con documentos y $1,200 en efectivo.

Luego, el asaltante regresó al vehículo que era conducido por otra persona y se marchó del lugar.

El caso es investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, pero será consultado con las autoridades federales.

Si alguien tiene información que pueda ayudar en el esclarecimiento de este u otro caso puede llamar al 787-343-2020.

Robos Policía de Puerto Rico Ponce Joyería
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
