2 de noviembre de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Robo en Humacao: hurtan 200 pies de alambre de cobre en subestación de Luma Energy

La Policía investiga cómo pudieron llevarse la propiedad valorada en unos $3,000

2 de noviembre de 2025 - 8:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes del cuartel de Buchanan trabajan la escena con paramédicos. (GFR MEDIA)
Los hechos fueron reportados a la Uniformada a eso de las 5:44 de la tarde de este sábado. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga un robo en una subestación de la Autoridad de Energía Eléctrica administrada por la compañía Luma Energy, en Humacao.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a la Uniformada a eso de las 5:44 de la tarde de este sábado, en el barrio Punta Santiago.

Según el informe preliminar, el querellante informó que “alguien logró acceso a los predios de la subestación, y se apropió de aproximadamente 200 pies de alambre de acero bañado en cobre de 4/0 de espesor”.

La propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente $3,000.

El agente Benny Rodríguez estuvo a cargo de la investigación preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, quienes continuarán con la investigación.

Por su parte, el agente Pedro Jr. Colón, adscrito a la División de Servicios Técnicos del CIC, tomó fotografías como parte de la documentación del caso.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsAutoridad de Energía EléctricaLUMA EnergyHumacao
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
domingo, 2 de noviembre de 2025
