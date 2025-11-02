Robo en Humacao: hurtan 200 pies de alambre de cobre en subestación de Luma Energy

La Policía investiga un robo en una subestación de la Autoridad de Energía Eléctrica administrada por la compañía Luma Energy, en Humacao.

Los hechos fueron reportados a la Uniformada a eso de las 5:44 de la tarde de este sábado, en el barrio Punta Santiago.

Según el informe preliminar, el querellante informó que “alguien logró acceso a los predios de la subestación, y se apropió de aproximadamente 200 pies de alambre de acero bañado en cobre de 4/0 de espesor”.

La propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente $3,000.

El agente Benny Rodríguez estuvo a cargo de la investigación preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, quienes continuarán con la investigación.