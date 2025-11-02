Robo en Humacao: hurtan 200 pies de alambre de cobre en subestación de Luma Energy
La Policía investiga cómo pudieron llevarse la propiedad valorada en unos $3,000
2 de noviembre de 2025 - 8:40 AM
La Policía investiga un robo en una subestación de la Autoridad de Energía Eléctrica administrada por la compañía Luma Energy, en Humacao.
Los hechos fueron reportados a la Uniformada a eso de las 5:44 de la tarde de este sábado, en el barrio Punta Santiago.
Según el informe preliminar, el querellante informó que “alguien logró acceso a los predios de la subestación, y se apropió de aproximadamente 200 pies de alambre de acero bañado en cobre de 4/0 de espesor”.
La propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente $3,000.
El agente Benny Rodríguez estuvo a cargo de la investigación preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, quienes continuarán con la investigación.
Por su parte, el agente Pedro Jr. Colón, adscrito a la División de Servicios Técnicos del CIC, tomó fotografías como parte de la documentación del caso.
