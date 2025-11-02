Opinión
¿Qué se sabe de los 4 sospechosos del robo de joyas del Louvre?

Cuatro sospechosos han sido acusados preliminarmente e ingresados en prisión

2 de noviembre de 2025 - 2:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Filas en el Louvre tras robo de joyas. París, 2025. (Thibault Camus)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

París - Cuatro sospechosos en el robo del Louvre han sido acusados preliminarmente e ingresados en prisión, entre ellos tres que se cree son miembros del equipo que forzó su entrada al museo, llevándose joyas de la corona valoradas en $102 millones .

La fiscal de París, Laure Beccuau, señaló la aparente ‘cercanía’ de los sospechosos. Dos de ellos fueron condenados en 2015 en el mismo caso de robo y todos residen en los suburbios del norte de París.

Las autoridades indican que las joyas no han sido recuperadas y que el cuarto miembro del llamado ‘comando’ sigue prófugo. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, dijo que los investigadores también están buscando a quien pudo haber ordenado el robo.

Ni los nombres ni los detalles biográficos extensos han sido revelados públicamente, de acuerdo con la ley francesa que establece que la información sobre las pesquisas debe ser secreta, en parte para evitar comprometer el trabajo policial.

Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre los sospechosos

El Museo del Louvre reabrió el lunes al público a la hora habitual, pero de forma parcial, después del robo de joyas ocurrido el domingo.El collar de esmeraldas, los pendientes y "El Relicario" de la emperatriz María Luisa están entre las joyas robadas, según fotos difundidas por la Interpol en sus redes sociales.El Louvre es el museo más visitado del mundo y por él pasaron el pasado año 8.7 millones de personas.
1 / 11 | Robo en el Louvre: estas son algunas joyas que desaparecieron del famoso museo. El Museo del Louvre reabrió el lunes al público a la hora habitual, pero de forma parcial, después del robo de joyas ocurrido el domingo. - Emma Da Silva

Hombre de 34 años arrestado en el aeropuerto de París

Un ciudadano argelino de 34 años que ha estado viviendo en Francia desde 2010 es sospechoso de ser uno de los dos ladrones que entraron en la Galería Apolo con cortadores de disco para cortar las vitrinas y robar las joyas.

Fue arrestado el 25 de octubre, seis días después del robo, en el aeropuerto Charles de Gaulle cuando estaba a punto de volar a Argelia sin boleto de regreso.

El ciudadano argelino vive en un suburbio al norte de París llamado Aubervilliers y es conocido por la policía principalmente por infracciones de tráfico y un robo. Su ADN coincidió con el recuperado de una motoneta utilizada en la fuga.

Dijo a los investigadores que actualmente no tiene trabajo, pero solía trabajar como recolector de basura y repartidor. Enfrenta cargos preliminares de robo por una banda organizada y conspiración criminal.

Otro sospechoso que se cree que entró en la Galería Apolo

Un hombre de 39 años también fue arrestado el 25 de octubre en su casa en Aubervilliers, donde nació. Se cree que es el segundo hombre que entró en la Galería Apolo. Su ADN fue encontrado en una de las vitrinas donde se exhibían las joyas y en objetos que los ladrones dejaron atrás.

Es conocido por la policía por varios robos.

El hombre de 39 años será juzgado a finales de este mes por dañar un espejo y la puerta de la celda de la prisión en que estaba detenido como parte de una investigación de robo separada, en la que luego fue absuelto. Dijo a los investigadores que trabaja como taxista operando ilegalmente.

Enfrenta cargos preliminares de robo por una banda organizada y conspiración criminal.

Beccuau dijo que ambos hombres dieron declaraciones ‘minimalistas’ y ‘admitieron parcialmente’ su participación en el robo del Louvre.

Un hombre de 37 años con antecedentes de robo

Un hombre de 37 años fue arrestado el miércoles, 10 días después del robo.

Se cree que es el tercer miembro del equipo de cuatro que llegó al Louvre con un camión elevador, simulando trabajos de renovación para detener el vehículo al pie del museo. Los cuatro se fueron en dos motonetas hacia el este de París.

Su ADN fue encontrado dentro de la cesta elevadora.

La fiscal de París detalló que el hombre negó su participación.

Su historial delictivo incluye 11 condenas previas, 10 de ellas por robo. Fue condenado en 2015 en París en el mismo caso de robo que el sospechoso de 39 años.

Enfrenta cargos preliminares de robo por una banda organizada y conspiración criminal.

Una mujer de 38 años acusada de ser cómplice

Una mujer arrestada el miércoles es la pareja de larga data del sospechoso de 37 años. Tienen hijos juntos. La pareja vive en La Courneuve, otro suburbio del norte de París cerca de Aubervilliers.

La mujer de 38 años negó cualquier participación, dijo su abogado.

Se encontró una pequeña cantidad de su ADN en la cesta elevadora, lo que podría deberse posiblemente a una ‘transferencia de ADN’ según la fiscal de París, es decir, ADN que pudo haber dejado en alguien o en algún objeto que luego se transfirió a la cesta elevadora.

Enfrenta cargos preliminares de complicidad en robo por una banda organizada y conspiración criminal.

