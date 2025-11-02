Hombre denuncia robo tras ser drogado en la Placita de Santurce

Las autoridades investigan la querella de un hombre que alega haber sido drogado en un negocio de la Placita de Santurce.

De acuerdo con la Policía, el querellante de 33 años, a eso de las 12:00 de la madrugada compartía con tres mujeres que asegura haber conocido en un restaurante de la Placita.

Señaló que en algún momento “alguien colocó algo en su bebida, provocando que perdiera el conocimiento”.

El perjudicado agregó que “luego despertó en alguna acera”, a eso de las 7:00 de la mañana.