2 de noviembre de 2025
86°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre denuncia robo tras ser drogado en la Placita de Santurce

El perjudicado alegó que conversaba con tres mujeres en un restaurante

2 de noviembre de 2025 - 9:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El hombre alega que conoció a unas mujeres en un restaurante de La Placita. (Stephanie Rojas)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades investigan la querella de un hombre que alega haber sido drogado en un negocio de la Placita de Santurce.

De acuerdo con la Policía, el querellante de 33 años, a eso de las 12:00 de la madrugada compartía con tres mujeres que asegura haber conocido en un restaurante de la Placita.

Señaló que en algún momento “alguien colocó algo en su bebida, provocando que perdiera el conocimiento”.

El perjudicado agregó que “luego despertó en alguna acera”, a eso de las 7:00 de la mañana.

En ese momento se percató que alguien le robó su reloj Rolex, dos pares de gafas, de marcas Gucci y Ray Ban, así como de $1,500 en efectivo.

Alex Figueroa Cancel
