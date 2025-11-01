Buscan evidencia fílmica para esclarecer asesinato de convicto federal en Naguabo

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) continúa realizando entrevistas y recuperando evidencia fílmica para esclarecer el asesinato de Ernesto Méndez Román, de 41 años, un convicto federal cuyo cuerpo baleado fue hallado el viernes en la entrada del área del Embalse Río Blanco de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en Naguabo.

“Seguimos entrevistando a familiares y compañeros de trabajo y recuperando evidencia fílmica. Al momento, no contamos con un móvil ni con sospechosos o personas de interés”, indicó a El Nuevo Día la teniente Glenda Román, directora de la División de Homicidios del CIC de Humacao.

Según el informe de la Policía, el occiso fue identificado en la escena por un familiar. Este poseía expediente criminal por violaciones a la Ley de Armas y a la Ley de Sustancias Controladas, por las cuales fue fichado por la Policía en septiembre de 2025. Además, se encontraba bajo probatoria federal.

En la escena se recuperó como evidencia casquillos de bala. De otro lado, patrulleros hallaron en el sector Paloma del barrio Mariana, de Naguabo, un vehículo incendiado en su totalidad.

“Estamos buscando evidencia fílmica en negocios cercanos, en locales e incluso escuelas con cámaras para trazar la ruta y corroborar si, en efecto, ese vehículo hallado estuvo involucrado en la comisión del delito”, expresó Román.

La teniente agregó que, al momento, las autoridades no han recibido alguna confidencia en torno a la pesquisa.