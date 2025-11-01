Opinión
1 de noviembre de 2025
78°lluvia fuerte
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan evidencia fílmica para esclarecer asesinato de convicto federal en Naguabo

Al momento, la Policía no cuenta con sospechosos o personas de interés vinculadas a la muerte de Ernesto Méndez Román, de 41 años

1 de noviembre de 2025 - 1:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El mandatario informó que el embalse Río Blanco fue construido fuera del cauce del río como fuente de abasto de agua potable para suplir las necesidades futuras de los cinco municipios.&nbsp;<font color="yellow">(Primera Hora / Archivo / Heriberto Castro)</font>
Según el informe preliminar, el occiso fue identificado en la escena por un familiar.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking News

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) continúa realizando entrevistas y recuperando evidencia fílmica para esclarecer el asesinato de Ernesto Méndez Román, de 41 años, un convicto federal cuyo cuerpo baleado fue hallado el viernes en la entrada del área del Embalse Río Blanco de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en Naguabo.

“Seguimos entrevistando a familiares y compañeros de trabajo y recuperando evidencia fílmica. Al momento, no contamos con un móvil ni con sospechosos o personas de interés”, indicó a El Nuevo Día la teniente Glenda Román, directora de la División de Homicidios del CIC de Humacao.

Según el informe de la Policía, el occiso fue identificado en la escena por un familiar. Este poseía expediente criminal por violaciones a la Ley de Armas y a la Ley de Sustancias Controladas, por las cuales fue fichado por la Policía en septiembre de 2025. Además, se encontraba bajo probatoria federal.

En la escena se recuperó como evidencia casquillos de bala. De otro lado, patrulleros hallaron en el sector Paloma del barrio Mariana, de Naguabo, un vehículo incendiado en su totalidad.

“Estamos buscando evidencia fílmica en negocios cercanos, en locales e incluso escuelas con cámaras para trazar la ruta y corroborar si, en efecto, ese vehículo hallado estuvo involucrado en la comisión del delito”, expresó Román.

La teniente agregó que, al momento, las autoridades no han recibido alguna confidencia en torno a la pesquisa.

Si usted posee información que conduzca al esclarecimiento de este crimen, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020. También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.

Andrea Guemárez Soto
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
