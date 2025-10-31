Encuentran el cadáver baleado de un hombre en el embalse Río Blanco en Naguabo

El cuerpo baleado de un hombre fue hallado a las 8:08 a.m. de este viernes en el área del embalse Río Blanco, a la altura de la carretera PR-191, en Naguabo, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe policiaco, y bajo circunstancias aún bajo investigación, el cuerpo del hombre, que no ha sido identificado, fue hallado en mencionado lugar. De momento, se desconoce el móvil detrás de este crimen.