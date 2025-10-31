Encuentran el cadáver baleado de un hombre en el embalse Río Blanco en Naguabo
El hallazgo se produjo a las 8:08 a.m. de este viernes, informó la Policía
31 de octubre de 2025 - 8:54 AM
31 de octubre de 2025 - 8:54 AM
El cuerpo baleado de un hombre fue hallado a las 8:08 a.m. de este viernes en el área del embalse Río Blanco, a la altura de la carretera PR-191, en Naguabo, confirmó la Policía de Puerto Rico.
Según el informe policiaco, y bajo circunstancias aún bajo investigación, el cuerpo del hombre, que no ha sido identificado, fue hallado en mencionado lugar. De momento, se desconoce el móvil detrás de este crimen.
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, en coordinación con el fiscal de turno, tiene a cargo la pesquisa.
