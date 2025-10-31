Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
31 de octubre de 2025
86°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran el cadáver baleado de un hombre en el embalse Río Blanco en Naguabo

El hallazgo se produjo a las 8:08 a.m. de este viernes, informó la Policía

31 de octubre de 2025 - 8:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El mandatario informó que el embalse Río Blanco fue construido fuera del cauce del río como fuente de abasto de agua potable para suplir las necesidades futuras de los cinco municipios.&nbsp;<font color="yellow">(Primera Hora / Archivo / Heriberto Castro)</font>
El embalse Río Blanco en Naguabo.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El cuerpo baleado de un hombre fue hallado a las 8:08 a.m. de este viernes en el área del embalse Río Blanco, a la altura de la carretera PR-191, en Naguabo, confirmó la Policía de Puerto Rico.

RELACIONADAS

Según el informe policiaco, y bajo circunstancias aún bajo investigación, el cuerpo del hombre, que no ha sido identificado, fue hallado en mencionado lugar. De momento, se desconoce el móvil detrás de este crimen.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, en coordinación con el fiscal de turno, tiene a cargo la pesquisa.

Tags
Breaking NewsNaguaboPolicía de Puerto RicoSeguridadCIC
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 31 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: