31 de octubre de 2025
84°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un hombre en el área de Tortuguero en Toa Baja

Agentes que realizaban una ronda preventiva por la zona se toparon con el cuerpo, confirmó la Policía

31 de octubre de 2025 - 8:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La escena del crimen se ubica en la calle 2 de la barriada Roosevelt, en San Lorenzo. (Archivo / GFR Media)
Foto de archivo de una escena del crimen. (GFR Media)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en la noche del jueves en el kilómetro 1.8 de la carretera 687, en el área de Tortuguero, en Vega Baja, confirmó la Policía.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, agentes que realizaban una ronda preventiva por la zona se toparon con el cadáver del hombre, que aún no ha sido identificado.

El cuerpo -que presentada múltiples heridas de bala en diferentes partes- estaba en el interior de un vehículo marca Mazda, modelo B2300, color champán.

La Policía describió al occiso como de tez blanca, cabello canoso, estatura de cinco pies con nueve pulgadas, con un peso de 220 libras y ojos marrones.

De otro lado, la Uniformada confirmó que, en el área donde ocurrió el asesinato, fueron ocupados varios casquillos de bala de diferentes calibres.

El agente John Crespo de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja y el fiscal Josué Padilla se hicieron cargo de la pesquisa.

Breaking News, Policía de Puerto Rico, Seguridad, CIC, Toa Baja
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera Clemente
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
