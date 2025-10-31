Asesinan a un hombre en el área de Tortuguero en Toa Baja

Un hombre fue asesinado en la noche del jueves en el kilómetro 1.8 de la carretera 687, en el área de Tortuguero, en Vega Baja, confirmó la Policía.

Según el informe preliminar, agentes que realizaban una ronda preventiva por la zona se toparon con el cadáver del hombre, que aún no ha sido identificado.

El cuerpo -que presentada múltiples heridas de bala en diferentes partes- estaba en el interior de un vehículo marca Mazda, modelo B2300, color champán.

La Policía describió al occiso como de tez blanca, cabello canoso, estatura de cinco pies con nueve pulgadas, con un peso de 220 libras y ojos marrones.

De otro lado, la Uniformada confirmó que, en el área donde ocurrió el asesinato, fueron ocupados varios casquillos de bala de diferentes calibres.