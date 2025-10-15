Asesinan a un joven de 18 años en Cayey

Un joven fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este martes, en Cayey.

Los hechos fueron reportados a eso de las 9:23 p.m., en los predios del residencial Luis Muñoz Morales, donde las autoridades federales llevaron a cabo un operativo a finales del mes pasado, asegurando haber desarticulado una ganga criminal.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala.

Según el informe de la Uniformada, cuando los agentes llegaron a la escena encontraron dos heridos de bala. Ambos fueron transportados a un hospital del área, donde una de las víctimas falleció debido a los traumas recibidos.

En comunicado de prensa, la Policía identificó al occiso como Edgardo A. López Santiago, de 18 años.

Asimismo, añadió que el otro herido, un joven de 19 años, se encuentra en condición estable.