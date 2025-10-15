Opinión
15 de octubre de 2025
79°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un joven de 18 años en Cayey

En la misma balacera resultó herido otro adolescente

15 de octubre de 2025 - 6:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena se ocupó casquillos de balas de pistolas y rifles. (Archivo)
Paramédicos trataron de salvarle la vida al transportarlo a un hospital, pero falleció a causa de las heridas.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un joven fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este martes, en Cayey.

Los hechos fueron reportados a eso de las 9:23 p.m., en los predios del residencial Luis Muñoz Morales, donde las autoridades federales llevaron a cabo un operativo a finales del mes pasado, asegurando haber desarticulado una ganga criminal.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala.

Según el informe de la Uniformada, cuando los agentes llegaron a la escena encontraron dos heridos de bala. Ambos fueron transportados a un hospital del área, donde una de las víctimas falleció debido a los traumas recibidos.

En comunicado de prensa, la Policía identificó al occiso como Edgardo A. López Santiago, de 18 años.

Asimismo, añadió que el otro herido, un joven de 19 años, se encuentra en condición estable.

El agente Reimundo Quiñones, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, y la fiscal Dailuz Rivera, junto con personal del Instituto de Ciencias Forenses, están a cargo de la pesquisa.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
