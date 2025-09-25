Federales diligencian 43 órdenes de arresto en residenciales públicos de Cayey
El operativo de detenciones está a cargo de la DEA y HSI
25 de septiembre de 2025 - 6:02 AM
La autoridades federales diligencian un operativo de arrestos en la madrugada de este jueves contra una organización por cargos de narcotráfico en Cayey.
Las detenciones están a cargo de la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI).
El portavoz de la DEA en Puerto Rico, Tony Velázquez, informó que los oficiales diligencian 43 órdenes de arresto relacionadas a un pliego acusatorio emitido por un gran jurado federal contra integrantes de la organización criminal “Los Viraos”.
Las detenciones se llevan a cabo en los residenciales públicos Jardines de Montellanos y Luis Muñoz Morales, ambos en Cayey.
Velázquez explicó que entre las 43 personas implicadas, 17 personas ya se encontraban bajo custodia y 26 son buscados este jueves para ser capturadas.
