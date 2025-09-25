Federales diligencian 43 órdenes de arresto en residenciales públicos de Cayey

La autoridades federales diligencian un operativo de arrestos en la madrugada de este jueves contra una organización por cargos de narcotráfico en Cayey.

El portavoz de la DEA en Puerto Rico, Tony Velázquez, informó que los oficiales diligencian 43 órdenes de arresto relacionadas a un pliego acusatorio emitido por un gran jurado federal contra integrantes de la organización criminal “Los Viraos”.

Las detenciones se llevan a cabo en los residenciales públicos Jardines de Montellanos y Luis Muñoz Morales, ambos en Cayey.