25 de septiembre de 2025
76°nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Federales diligencian 43 órdenes de arresto en residenciales públicos de Cayey

El operativo de detenciones está a cargo de la DEA y HSI

25 de septiembre de 2025 - 6:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Del total de acusados, 26 son buscados para ser capturados porque 17 ya estaban bajo custodia. (Alex Figueroa Cancel)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La autoridades federales diligencian un operativo de arrestos en la madrugada de este jueves contra una organización por cargos de narcotráfico en Cayey.

Las detenciones están a cargo de la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI).

El portavoz de la DEA en Puerto Rico, Tony Velázquez, informó que los oficiales diligencian 43 órdenes de arresto relacionadas a un pliego acusatorio emitido por un gran jurado federal contra integrantes de la organización criminal “Los Viraos”.

Las detenciones se llevan a cabo en los residenciales públicos Jardines de Montellanos y Luis Muñoz Morales, ambos en Cayey.

Velázquez explicó que entre las 43 personas implicadas, 17 personas ya se encontraban bajo custodia y 26 son buscados este jueves para ser capturadas.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
