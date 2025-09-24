FBI arresta un hombre en Humacao por cargos de explotación infantil

Las autoridades federales arrestaron este miércoles a un hombre en Humacao por cargos de explotación infantil.

En un comunicado de prensa, el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, identificó al acusado como Jan Robert Ayala de Jesús, de 27 años de edad.

La captura estuvo a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), después de que un gran jurado emitiera una acusación el pasado 17 de septiembre.

Muldrow indicó que los cargos alegan que Ayala de Jesús transportó “a sabiendas a una menor de 13 años con la intención de que la menor participara en actividades sexuales”.

La denuncia alega que los hechos ocurrieron el pasado 18 de diciembre de 2024.

De ser encontrado culpable, el acusado se enfrenta a una pena mínima obligatoria de prisión de diez años a un máximo de cadena perpetua, seguida de una pena de libertad supervisada posterior a la prisión de al menos 5 años, hasta el resto de su vida.

La fiscal federal Daynelle Álvarez Lora, de la Unidad de Delitos contra Niños, Trata de Personas e Inmigración, está a cargo del caso.

“Este tipo de explotación infantil no tiene cabida en una sociedad civilizada”, expresó Muldrow, en declaraciones escritas.

Por su parte, el director del FBI en Puerto Rico, Devin J. Kowalski, señaló que “proteger a los niños de la explotación es una de las prioridades más urgentes del FBI”.