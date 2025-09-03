Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
3 de septiembre de 2025
88°lluvia ligera
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Federales radican cargos de explotación sexual infantil contra un hombre de Caguas

Contra el hombre pesan cinco cargos por hechos que presuntamente ocurrieron entre diciembre 2024 y febrero 2025

3 de septiembre de 2025 - 3:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso fue investigado por el Puerto Rico Crimes Against Children Task Force de la Rama Investigativa del Departamento de Seguridad Nacional (HSI en inglés). (Carlos Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un gran jurado federal acusó el 28 de agosto a un hombre de 32 años y residente de Caguas por cargos de explotación sexual y pornografía infantil en hechos que se remontan entre diciembre 2024 a febrero 2025.

RELACIONADAS

Según un comunicado de prensa emitido por la Fiscalía Federal, en las fechas mencionadas, Joseph Cruz Santiago persuadí e indujo a dos menores entre la edad de 11 y 12 años a llevar a cabo actos sexuales de los cuales produjo imágenes explícitas.

Además de esto, la acusación alega que el individuo obtuvo material de explotación infantil de las dos menores y también envió imágenes obscenas por medio del internet.

El hombre fue imputado además de entrar al internet entre las fechas del 13 de julio de 2024 al 2 de julio de 2025 para adquirir y ver imágenes de pornografía infantil, incluyendo fotos de una menor que no había llegado a los 12 años de edad.

Cruz Santiago enfrenta un total de cinco cargos cuyas condenas varían entre 10 a 30 años.

El caso fue investigado por el Puerto Rico Crimes Against Children Task Force de la Rama Investigativa del Departamento de Seguridad Nacional (HSI en inglés).

Tags
Breaking NewsExplotación infantilFiscalía federal Abuso sexual contra menoresMenores de edad
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 3 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: