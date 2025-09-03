Federales radican cargos de explotación sexual infantil contra un hombre de Caguas

Un gran jurado federal acusó el 28 de agosto a un hombre de 32 años y residente de Caguas por cargos de explotación sexual y pornografía infantil en hechos que se remontan entre diciembre 2024 a febrero 2025.

Según un comunicado de prensa emitido por la Fiscalía Federal, en las fechas mencionadas, Joseph Cruz Santiago persuadí e indujo a dos menores entre la edad de 11 y 12 años a llevar a cabo actos sexuales de los cuales produjo imágenes explícitas.

Además de esto, la acusación alega que el individuo obtuvo material de explotación infantil de las dos menores y también envió imágenes obscenas por medio del internet.

El hombre fue imputado además de entrar al internet entre las fechas del 13 de julio de 2024 al 2 de julio de 2025 para adquirir y ver imágenes de pornografía infantil, incluyendo fotos de una menor que no había llegado a los 12 años de edad.

PUBLICIDAD

Cruz Santiago enfrenta un total de cinco cargos cuyas condenas varían entre 10 a 30 años.