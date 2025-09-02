Patrón de siete años: tras las rejas hombre por presunto abuso sexual contra su hija
Los hechos habrían ocurrido entre 2013 y 2019, durante visitas paternofiliales
2 de septiembre de 2025 - 2:12 PM
La jueza Lorna Sostre, del Tribunal de Arecibo, determinó causa para arresto contra un hombre por presuntamente haber sometido a su hija a un patrón de abuso sexual que se extendió por espacio de siete años, informó el Departamento de Justicia.
La Fiscalía de Arecibo presentó 11 cargos criminales contra Abixael Méndez Valentín, de 41 años, por mantener un alegado patrón de abuso sexual contra su hija menor entre 2013 y 2019 en los municipios de Hatillo, Camuy y Barceloneta.
Contra el imputado pesan cuatro cargos de incesto y cuatro de abuso sexual, bajo el Código Penal de Puerto Rico, mientras que tres cargos fueron por negligencia bajo la Ley 246 o “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”.
Sostre le impuso a Méndez Valentín una fianza de $1,320,000 que no pudo prestar, siendo ingresado en la cárcel hasta la fecha de su vista preliminar pautada para el próximo 17 de diciembre.
Según la pesquisa, tras divorciarse de la madre de la niña, el imputado presuntamente la sometió a un patrón de abuso durante las visitas paternofiliales.
