2 de septiembre de 2025
87°nubes rotas
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Patrón de siete años: tras las rejas hombre por presunto abuso sexual contra su hija

Los hechos habrían ocurrido entre 2013 y 2019, durante visitas paternofiliales

2 de septiembre de 2025 - 2:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La sentencia fue dictada por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional del país antillano (AP).
La Fiscalía de Arecibo presentó 11 cargos criminales contra Abixael Méndez Valentín, de 41 años, por mantener un alegado patrón de abuso sexual contra su hija menor entre 2013 y 2019 entre los municipios de Hatillo, Camuy y Barceloneta. (Archivo)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza Lorna Sostre, del Tribunal de Arecibo, determinó causa para arresto contra un hombre por presuntamente haber sometido a su hija a un patrón de abuso sexual que se extendió por espacio de siete años, informó el Departamento de Justicia.

La Fiscalía de Arecibo presentó 11 cargos criminales contra Abixael Méndez Valentín, de 41 años, por mantener un alegado patrón de abuso sexual contra su hija menor entre 2013 y 2019 en los municipios de Hatillo, Camuy y Barceloneta.

Contra el imputado pesan cuatro cargos de incesto y cuatro de abuso sexual, bajo el Código Penal de Puerto Rico, mientras que tres cargos fueron por negligencia bajo la Ley 246 o “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”.

Sostre le impuso a Méndez Valentín una fianza de $1,320,000 que no pudo prestar, siendo ingresado en la cárcel hasta la fecha de su vista preliminar pautada para el próximo 17 de diciembre.

Según la pesquisa, tras divorciarse de la madre de la niña, el imputado presuntamente la sometió a un patrón de abuso durante las visitas paternofiliales.

Tags
Breaking NewsAbuso sexualIncestoMenores de edadHatilloCamuyBarcelonetaTribunal de Arecibo
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Correcciones
