22 de septiembre de 2025
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un hombre en Guayanilla

La escena fue ubicada en la carretera PR-378

22 de septiembre de 2025 - 10:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En ambas escenas se encontraron múltiples casquillos calibre .40. (Archivo/GFR)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de este lunes, en Guayanilla.

RELACIONADAS

El crimen fue reportado a eso de las 7:31 a.m., en el kilómetro 11.2 de la carretera PR-378, en el sector Las Perchas del barrio Jaguas.

Según el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre la situación.

Al llegar los agentes a la escena, encontraron un hombre que fue “herido de bala, el cual posteriormente falleció”.

Agentes de la División de Homicidios y la fiscal de turno se dirigen a la escena.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 324 asesinatos en lo que va de este año, 38 menos que los 362 registrados a la misma fecha en el 2024.

