Asesinan a un hombre en Guayanilla
La escena fue ubicada en la carretera PR-378
22 de septiembre de 2025 - 10:15 AM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de este lunes, en Guayanilla.
El crimen fue reportado a eso de las 7:31 a.m., en el kilómetro 11.2 de la carretera PR-378, en el sector Las Perchas del barrio Jaguas.
Según el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre la situación.
Al llegar los agentes a la escena, encontraron un hombre que fue “herido de bala, el cual posteriormente falleció”.
Agentes de la División de Homicidios y la fiscal de turno se dirigen a la escena.
Hasta este domingo, la Policía había reportado 324 asesinatos en lo que va de este año, 38 menos que los 362 registrados a la misma fecha en el 2024.
