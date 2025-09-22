Asesinan a un hombre en Guayanilla

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de este lunes, en Guayanilla.

El crimen fue reportado a eso de las 7:31 a.m., en el kilómetro 11.2 de la carretera PR-378, en el sector Las Perchas del barrio Jaguas.

Según el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre la situación.

Al llegar los agentes a la escena, encontraron un hombre que fue “herido de bala, el cual posteriormente falleció”.

Agentes de la División de Homicidios y la fiscal de turno se dirigen a la escena.