Muere el comandante cubano Ramiro Valdés, compañero de lucha de Fidel y Raúl Castro

El comandante de la revolución cubana, ex vicepresidente y antiguo jefe de la poderosa seguridad del Estado de la isla, Ramiro Valdés Menéndez falleció este domingo, informó el Partido Comunista y el gobierno de la isla. Tenía 94 años.

Una nota oficial firmada del Partido Comunista de Cuba (PCC) y el gobierno de la isla informaron del deceso sin ofrecer detalles de la muerte del dirigente, uno de los compañeros más destacados de Fidel y Raúl Castro desde el asalto al Cuartel Moncada en 1953 y una influyente figura de la historia revolucionaria en la nación caribeña.

Tampoco se indicó por lo pronto cómo se desarrollarán las exequias del veterano dirigente.

“Ramiro Valdés Menéndez es merecedor del respecto y la admiración del pueblo de Cuba por su entrega y probada lealtad a la causa revolucionaria”, expresó la información publicada por el portal oficial Cubadebate.

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1 / 13 | Fidel Castro, histórico líder cubano. Fidel Castro fue comandante en jefe de la revolución cubana. (EFE) 1 / 13 Fidel Castro, histórico líder cubano Fidel Castro fue comandante en jefe de la revolución cubana. (EFE) Compartir

El presidente Miguel Díaz-Canel reaccionó inmediatamente en su cuenta personal en la red social X. “La partida física del comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, duele profundamente, como la de un padre. Así lo quise y respeté siempre. Así recordaré su apoyo y consejos, su discreta colaboración y ejemplar consagración al servicio de la Patria”, expresó.

“Cada acto de la vida del Comandante Ramiro estuvo signado por su fidelidad absoluta al liderazgo de Fidel y Raúl, a sus compañeros de lucha y al Programa del Moncada”, indicó el mandatario al recordar la participación iniciática de Valdés en el fallido asalto al fuerte militar que sin embargo fue el puntapié inicial de a revolución cubana.

La partida física del Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, duele profundamente, como la de un padre.



Así lo quise y respeté siempre. Así recordaré su apoyo y consejos, su discreta colaboración y ejemplar consagración al servicio de la Patria.



1/3 pic.twitter.com/ugQBiaJkfY — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 21, 2026

Un hombre de poder

Valdés llegó a dirigir las fuerzas de seguridad del Estado y más tarde se volvió el tercer político más importante de la Cuba en la década pasada.

Su popularidad entre los cubanos y extranjeros obedecía tanto a haber sido de los pocos funcionarios que una vez caídos en desgracia por tener diferencia con el fallecido presidente Fidel Castro volvieron al poder; como por sus polémicas declaraciones sobre internet y las nuevas tecnologías en Cuba --donde estaban limitadas entonces-- considerándolas una suerte de bestias que debían ser dominadas pues sino podían convertirse en una fuente de exterminio para la humanidad.

“El potro salvaje puede y debe ser dominado, y las infocomunicaciones, puestas en función de la paz y desarrollo”, dijo Valdés sobre internet en un encuentro de expertos en febrero de 2007, cuando además era ministro de Informática y las Comunicaciones.

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1 / 23 | Los Castro en el tiempo: un recorrido visual por su liderazgo en Cuba. Raúl Modesto Castro Ruz nació en Birán, Holguín, el 3 de junio de 1931 y fue presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros, y presidente de la República de Cuba desde el 24 de febrero de 2008 hasta el 18 de abril de 2018. - Ismael Francisco 1 / 23 Los Castro en el tiempo: un recorrido visual por su liderazgo en Cuba Raúl Modesto Castro Ruz nació en Birán, Holguín, el 3 de junio de 1931 y fue presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros, y presidente de la República de Cuba desde el 24 de febrero de 2008 hasta el 18 de abril de 2018. Ismael Francisco Compartir

Pocas veces aparecía en público y nunca hablaba con la prensa.

Valdés fue una figura clave en la lucha revolucionaria y los primeros años del gobierno del presidente Fidel Castro, pero en 1986, tras una discusión cuando era ministro del Interior se alejó del poder por 17 años.

En 2003, de manera sorpresiva, Valdés fue reincorporado al Consejo de Estado de Cuba, el órgano ejecutivo gobernante de la isla, y en 2006, el presidente Raúl Castro, en su primera gran decisión tras el relevo de su convaleciente hermano Fidel, seleccionó a este hombre para que dirigiera el Ministerio de Informática y las Comunicaciones, pese a que entonces ya superaba los 70 años.

En 2009 recibió incluso un ascenso y se lo designó como vicepresidente del Consejo de Ministros, manteniéndose como titular de Comunicaciones, sin embargo en 2011 se lo liberó de esta tarea pero mantuvo el cargo de mayor rango que ocupó hasta 2019.

La resurrección política de Valdés se completó en 2011: justo antes de cumplir 79 años, fue elegido como el número tres en la dirección del Partido Comunista, sólo por debajo de Raúl y José Ramón Machado Ventura, otra histórica figura.

En 2019, bajo la renovación de cargos impuesta por la nueva Constitución, se convirtió en Vice Primer Ministro de la República de Cuba, un figura creada por esa Carta Magna.

Valdés Menéndez nació el 28 de abril de 1932 en la ciudad occidental de Artemisa, no lejos de La Habana.

Tenía apenas 21 años cuando fue reclutado para participar en el ataque que encabezó Fidel Castro en 1953 contra un cuartel militar —el Moncada— con el que inició una revolución que derrocaría al dictador Fulgencio Batista.

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Valdés siguió en el terreno de combate bajo el liderazgo del legendario guerrillero Ernesto “Che” Guevara y se convirtió uno de los pocos rebeldes que poseían el título honorífico de Comandante de la Revolución. Valdés también fue un “Héroe de la República de Cuba”.

Después que el Partido Comunista de Cuba se fundó en 1965, Valdés fue nombrado miembro del Comité Central así como del más exclusivo Buró Político. Tuvo un asiento en el Consejo de Estado, el cuerpo ejecutivo de gobierno en Cuba.

El gobierno nunca explicó la decisión de separarlo del cargo en 1986 tras su pelea con Castro.