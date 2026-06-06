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Raúl Castro reaparece en público tras acusación de Estados Unidos

El líder cubano se presentó en una ceremonia que honró al Ministerio del Interior de la isla

6 de junio de 2026 - 2:59 PM

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Raúl Castro (AP).
Raúl Castro, expresidente y líder cubano.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La Habana - El expresidente y líder cubano Raúl Castro, quien a mediado de mayo fue acusado judicialmente por Estados Unidos del derribo de dos avionetas en 1996, apareció por primera vez públicamente en un acto militar.

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Castro, quien acaba de cumplir además 95 años, se presentó este viernes por la noche en una ceremonia que celebró tanto su onomástico como el 65 aniversario de la fundación del Ministerio del Interior de la isla, informaron los medios de prensa oficiales.

La televisión mostró imágenes de la llegada del líder al teatro a donde se organizó la velada, vestido con su tradicional uniforme verde olivo y rodeado de los militares de alto rango además de la plana mayor del gobierno y del actual presidente del país, Miguel Díaz-Canel.

“Raúl es Raúl” –una consigna repetida en actos y manifestaciones revolucionarias-- , “dice el pueblo en todas las tribunas. La idea trae la singularidad de una figura excepcional que, junto a Fidel, ya ocupa una posición distinguida en la digna historia de la nación cubana por la suma de valores humanos que lo distinguieron”, expresó Díaz-Canel en las palabras centrales del mitin.

“Significa heroísmo, dignidad y escudo moral. Significa haber derrotado varios intentos de asesinato, porque su valor y lealtad lo convirtieron desde muy temprano en un objetivo de los servicios de inteligencia de nuestros enemigos y de los mercenarios entrenados y financiados por ellos. Raúl es Cuba, y a Cuba no se toca”, agregó el mandatario.

Fiscales federales de Estados Unidos anunciaron el 20 de mayo cargos contra Raúl Castro por el derribo de dos aeronaves civiles operadas por exiliados cubanos asentados en Miami en 1996, con lo que el gobierno estadounidense intensifica la presión sobre el gobierno socialista de Cuba.

La acusación alega que Castro ordenó el derribo las naves operadas por el grupo Hermanos al Rescate, con sede en Miami. Castro era en ese entonces el ministro de Defensa. Los cargos, que fueron presentados en secreto por un jurado investigador en abril, incluyen asesinato y destrucción de una aeronave.

Castro arribó a los 95 años el 3 de julio pasado y desde que fuera acusado no había sido visto en público, ya que se encuentra retirado de cargos formales, aunque su presencia es simbólicamente fuerte el país

El presidente Donald Trump desató una dura campaña contra la isla en enero pasado e impuso un cerco petrolero dispuesto a asfixiar a la isla, imponer un cambio de gobierno o “tomarla”, según él mismo aseguró.

Cuba advirtió que no está dispuesta a aceptar pasivamente una intervención militar en la isla.

El bloqueo energético estadounidense impidió la llegada de combustibles y agudizó las condiciones de crisis que vive en el último lustro con consecuencias para la población como largos apagones, deficiencias en la salud pública y la producción y la isla casi paralizada.

Ambos países reconocieron que mantienen conversaciones pero no se conoce el alcance de las mismas.

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