Raúl Modesto Castro Ruz nació en Birán, Holguín, el 3 de junio de 1931 y fue presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros, y presidente de la República de Cuba desde el 24 de febrero de 2008 hasta el 18 de abril de 2018.

Raúl Castro cumple 95 años y Cuba celebra su enigmática figura. Raúl Modesto Castro Ruz nació en Birán, Holguín, el 3 de junio de 1931 y fue presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros, y presidente de la República de Cuba desde el 24 de febrero de 2008 hasta el 18 de abril de 2018.

1 / 23 | Raúl Castro cumple 95 años y Cuba celebra su enigmática figura. Raúl Modesto Castro Ruz nació en Birán, Holguín, el 3 de junio de 1931 y fue presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros, y presidente de la República de Cuba desde el 24 de febrero de 2008 hasta el 18 de abril de 2018. - Ismael Francisco

Raúl Castro cumplió 95 años el miércoles, un cumpleaños histórico para un hombre que sigue ayudando a dirigir uno de los últimos países comunistas del mundo.

Su nombre y su rostro se convirtieron en sinónimos de la revolución de 1959 liderada por su hermano, Fidel Castro. Décadas después de la revolución triunfante, Fidel Castro dimitió y Raúl Castro fue presidente de Cuba durante 12 años.

Se retiró formalmente de la política en abril de 2021, pero sigue ejerciendo como general de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, tiene un escaño en la Asamblea Nacional y se considera que desempeña un papel central en las crecientes tensiones con Estados Unidos, que recientemente le ha acusado.

He aquí una mirada a la vida de un hombre conocido como el “héroe de la República de Cuba”.

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Raúl Castro se metió pronto en política

Castro nació el 3 de junio de 1931 en el pueblo de Birán, al este de Cuba. Era el cuarto de siete hermanos; su madre era cubana y su padre español.

De niño fue a la escuela en Santiago de Cuba, pero más tarde se trasladó a La Habana, donde empezó a estudiar Derecho en la universidad y se implicó profundamente en la política estudiantil, oponiéndose a la dictadura de Fulgencio Batista.

En 1953, formó parte de un grupo que atacó cuarteles militares en Santiago de Cuba como parte de un intento fallido de derrocar a Batista. Fue acusado, encarcelado y posteriormente liberado, huyendo a México, donde se unió al grupo guerrillero que pronto derrocaría a Batista.

Raúl Castro, el arquitecto de la revolución de Fidel en Cuba Luego de la rebelión, el menor de los siete hermanos Castro Ruz tuvo a cargo estructurar sus dos pilares institucionales: el Partido Comunista y las Fuerzas Armadas Revolucionarias

Tras una revolución victoriosa en 1959, Castro fue nombrado ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y supervisó batallas en África y Latinoamérica que irritaron a algunos republicanos estadounidenses.

Muchos cubanos, entre ellos María Cristina Barrio Ramos, una profesora de 62 años que vive en La Habana, le elogiaron por sus acciones.

“Nos lo dio todo para que pudiéramos ser libres”, dijo. “Le debemos nuestra libertad y dignidad”.

En octubre de 1965, Raúl Castro fue nombrado segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. En aquel momento, Fidel Castro lo elogió en un discurso.

“Es un privilegio para mí que, además de ser una extraordinaria figura revolucionaria, sea un hermano”, dijo Castro mientras su hermano se levantaba y sonreía ante los aplausos de la multitud que le rodeaba.

Fidel Castro era conocido por elogiar a su hermano: “Todos los que lo conocen y se acercan a él se dan cuenta de su humanismo, de su gran carácter, de sus sentimientos; se sorprenden de la imagen de Raúl como beligerante, agresivo y duro, cuando ven los sentimientos de amistad, afecto y cariño que es capaz de tener por las personas. Y ha sido un gran mentor y un gran educador”.

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Castro sube al poder tras empeorar la salud de su hermano

En 2006, la salud de Fidel Castro empezó a declinar, y Raúl Castro asumió temporalmente el poder a finales de julio de ese año, hasta que la Asamblea Nacional de Cuba lo eligió presidente en febrero de 2008.

En los años siguientes, Castro demostró ser más liberal que su hermano, permitiendo a las empresas privadas operar en Cuba, mientras que el expresidente estadounidense Barack Obama levantó las restricciones a las remesas y los viajes familiares, y permitió a los ciudadanos estadounidenses viajar a Cuba bajo ciertas condiciones.

En 2015, Estados Unidos y Cuba restablecieron relaciones diplomáticas y reabrieron embajadas. Un año después, Obama viajó a Cuba para reunirse con Castro. Ese mismo año, se reanudaron los vuelos comerciales entre ambos países.

Histórica visita de Obama a Cuba El presidente de Estados Unidos aterrizó el domingo en la isla para una visita oficial de tres días.

Durante una histórica rueda de prensa en La Habana en 2016, Castro intentó levantar el brazo izquierdo de Obama, cuya mano quedó flácida en una imagen que se hizo viral.

Bajo el mandato de Castro, Cuba también entabló negociaciones con el gobierno de Rusia en junio de 2014 que condujeron a la cancelación del 90% de una deuda multimillonaria que databa de la época de la Unión Soviética.

En 2018, Raúl Castro dejó la presidencia en manos de Miguel Díaz-Canel, marcando la primera vez en décadas que una persona sin “Castro” como apellido tomaba el control del gobierno.

En abril de 2021, Castro anunció que no buscaría otro cargo político. Desde entonces, solo ha hecho apariciones públicas esporádicas.

Castro se retira pero sigue siendo una figura de alto perfil

Desde que se retiró oficialmente de la política, Raúl Castro solo ha aparecido en público de forma esporádica, pero se cree que sigue ejerciendo el poder entre bastidores aunque lleve una vida discreta.

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Su nieto y guardaespaldas, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, se reunió con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio al margen de una cumbre caribeña a principios de este año. Desde entonces, funcionarios cubanos y estadounidenses han confirmado las conversaciones, pero las tensiones entre ambos países siguen siendo elevadas.

Raúl Castro fue visto por última vez en un mitin el 1 de mayo que atrajo a decenas de miles de cubanos. Vestía, como de costumbre, un traje militar verde oliva y permanecía de pie junto a Díaz-Canel. Detrás de él estaba el nieto de Castro.

1 / 13 | Los hermanos Castro a través de los años. En esta foto del 2 de noviembre de 1983, el presidente cubano Fidel Castro y su hermano Raúl, jefe de las Fuerzas Armadas cubanas, observan cómo el primer grupo de cubanos regresa a casa desde Granada, en La Habana, Cuba. - The Associated Press 1 / 13 Los hermanos Castro a través de los años En esta foto del 2 de noviembre de 1983, el presidente cubano Fidel Castro y su hermano Raúl, jefe de las Fuerzas Armadas cubanas, observan cómo el primer grupo de cubanos regresa a casa desde Granada, en La Habana, Cuba. The Associated Press Compartir

Casi tres semanas después, el gobierno estadounidense acusó a Raúl Castro del derribo en 1996 de aviones civiles pilotados por exiliados de Miami sobre aguas cubanas. Se enfrenta a cargos que incluyen asesinato y destrucción de un avión.

Mientras que el gobierno y sus partidarios han condenado la acusación, Raúl Castro ha guardado silencio.

A medida que se acercaba su cumpleaños, las redes sociales se inundaron con el hashtag #RaúlesRaúl, una figura política que desde hace tiempo es adversa a los cumpleaños, los monumentos y las estatuas, al igual que su hermano.

La Embajada de Cuba en EE.UU. señaló en X: “No muchas personas tienen el privilegio, la salud, el estoicismo -y si se quiere, también se puede añadir: esa terquedad quintaesencialmente cubana- de llegar a los 95 años.”

Mientras tanto, el Partido Comunista de Cuba publicó el martes en X varios vídeos de cubanos alabando a Castro.

“Para hablar de Cuba, hay que hablar de Raúl”, dijo Digna Guerra, directora del coro nacional de la isla. “Él representa la identidad cubana, representa al pueblo cubano, representa a la revolución, que para nosotros tiene un significado inmenso. ... Gracias por existir”.

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