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“Los responsables deben rendir cuentas”: Jenniffer González se expresa tras acusación contra Raúl Castro

La gobernadora se solidarizó con el pueblo cubano y aseguró que se trata de un paso hacia la justicia

20 de mayo de 2026 - 5:54 PM

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La primera ejecutiva halagó al gobierno de Trump, al que considera que reconoce “de manera consistente el sufrimiento del pueblo cubano” y por sus posturas firmes frente a lo que catalogó como regímenes opresivos en nuestro hemisferio. (Xavier Araújo)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González, agradeció el miércoles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por acusar formalmente al expresidente cubano Raúl Castro por la muerte de cuatro trabajadores humanitarios estadounidenses en 1996.

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De acuerdo a González, la acusación representa " un paso significativo y largamente esperado hacia la justicia".

“Esta acción refleja un compromiso claro con el pueblo de Cuba amante de la libertad y envía un mensaje contundente de que los dictadores y violadores de derechos humanos no están fuera del alcance de la justicia”, leen sus expresiones publicadas en la cuenta de Facebook.

La primera ejecutiva halagó al gobierno de Trump, al que considera que reconoce “de manera consistente el sufrimiento del pueblo cubano” y por sus posturas firmes frente a lo que catalogó como regímenes opresivos en nuestro hemisferio.

“Me solidarizo plenamente con la comunidad cubanoamericana y con las familias de los cuatro trabajadores humanitarios estadounidenses cuyas vidas fueron arrebatadas en un acto de violencia inconcebible... Los responsables deben rendir cuentas ante la justicia, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido”, finalizó González.

Casa Cuba reacciona a las acusaciones

De otra parte, el el Círculo Cubano de Puerto Rico, mejor conocido como Casa Cuba en Isla Verde, se solidarizó con las familias de las víctimas y la comunidad cubana.

“Para miles de cubanos dentro y fuera de Cuba, este no es simplemente un caso judicial; representa una herida histórica que aún permanece abierta. Como comunidad, no olvidamos el dolor de tantas familias que han sufrido pérdida, exilio, persecución y separación”, expresó Nivis González Rodríguez, presidenta del Círculo Cubano de Puerto Rico, en declaraciones escritas.

El expresidente Castro fue acusado el miércoles por el gobierno de Estados Unidos por presuntamente conspirar y asesinar a cuatro personas, tres de ellas ciudadanos estadounidenses, quienes formaban parte de la organización del exilio cubano, Hermanos al Rescate.

Las acusaciones presentadas por la fiscalía federal -que fueron validados por un gran jurado del sur de Florida el 23 de abril -, incluyen cuatro cargos de asesinato, conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses y la destrucción de aviones, anunció en una conferencia de prensa en Miami el secretario interino de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche.

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Breaking NewsJenniffer GonzálezCubaRaúl CastroDonald TrumpEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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