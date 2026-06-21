Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Oleada de tiroteos deja siete muertos y decenas de heridos en Chicago

La policía de Chicago informa de un fin de semana violento con múltiples tiroteos, lo que ha provocado la reacción del expresidente Donald Trump

21 de junio de 2026 - 7:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La información preliminar facilitada por la policía de Chicago indica que se han producido al menos dos docenas de incidentes con disparos desde el viernes. (Erin Hooley)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Una oleada de tiroteos en Chicago ha dejado al menos siete muertos y 38 heridos desde el viernes por la tarde, según la policía, lo que ha llevado al presidente Donald Trump a reiterar su llamamiento a una intervención militar en la tercera ciudad más grande del país.

RELACIONADAS

Trump escribió en Truth Social el domingo por la mañana: “¿Por qué el gobernador Pritzker no me llama para pedirme ayuda? Podría convertir Chicago en una ciudad segura en UN MES; ¡en UN AÑO será una de las más seguras!!!“.

La oficina del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker —un posible candidato demócrata a la presidencia en 2028 que ha rechazado en repetidas ocasiones los llamamientos de Trump a una intervención militar— no respondió a una solicitud de comentarios. Durante el mandato de Trump, se han desplegado tropas de la Guardia Nacional en misiones de lucha contra la delincuencia en ciudades gobernadas por demócratas, entre ellas Nueva Orleans, Washington, D.C., y Memphis, Tennessee.

Aunque los datos del Departamento de Policía de Chicago muestran un ligero aumento de los tiroteos en comparación con el primer semestre del año pasado, las tasas de delitos violentos en general han disminuido en la ciudad en los últimos años, en consonancia con las tendencias nacionales.

La información preliminar facilitada por la policía de Chicago indica que se han producido al menos dos docenas de incidentes con disparos desde las 17:00 horas del viernes. Entre los fallecidos se encuentran un joven de 21 años que recibió un disparo en el pecho el domingo, un adolescente de 18 años que recibió un disparo en la axila el sábado por la noche y un hombre de 50 años que recibió un disparo en el pecho el viernes.

Al menos 12 personas que se encontraban entre la multitud en una calle de Chicago resultaron heridas de bala el viernes por la noche después de que un todoterreno se detuviera y dos personas que iban en su interior comenzaran a disparar, según informó la policía.

Los ocho hombres y las cuatro mujeres del grupo tenían entre 17 y 47 años. Fueron atendidos en cuatro hospitales. La policía indicó que otro hombre sufrió lesiones de naturaleza desconocida y se negó a recibir atención médica.

Ese tiroteo tuvo lugar el Juneteenth, una festividad que conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos. El viernes por la mañana, el expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama dieron la bienvenida a los primeros visitantes a su centro presidencial en el South Side.

“Lo que debería haber sido una noche de celebración y reflexión comunitaria con motivo del Juneteenth quedó destrozada por un horrible acto de violencia”, escribió el sábado en X el alcalde Brandon Johnson. “Mis pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus seres queridos”.

“La violencia no tiene cabida en nuestra ciudad, y los responsables rendirán cuentas”, añadió.

Otras grandes ciudades de Estados Unidos sufrieron actos de violencia con armas de fuego durante el fin de semana. En Filadelfia, dos personas murieron y otras dos resultaron heridas tras un tiroteo a primera hora del domingo por la mañana, según Fox-29. En Cincinnati, un tiroteo se cobró la vida de tres personas el sábado por la noche, según informó WLWT. Y la policía de Kansas City, en Misuri, indicó que está investigando un tiroteo ocurrido el viernes por la noche que dejó un fallecido y cinco heridos.

Tags
Breaking NewsChicagoHeridosEstados UnidosDonald TrumpJuneteenth
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 21 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: