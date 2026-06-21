Oleada de tiroteos deja siete muertos y decenas de heridos en Chicago

Una oleada de tiroteos en Chicago ha dejado al menos siete muertos y 38 heridos desde el viernes por la tarde, según la policía, lo que ha llevado al presidente Donald Trump a reiterar su llamamiento a una intervención militar en la tercera ciudad más grande del país.

Trump escribió en Truth Social el domingo por la mañana: “¿Por qué el gobernador Pritzker no me llama para pedirme ayuda? Podría convertir Chicago en una ciudad segura en UN MES; ¡en UN AÑO será una de las más seguras!!!“.

La oficina del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker —un posible candidato demócrata a la presidencia en 2028 que ha rechazado en repetidas ocasiones los llamamientos de Trump a una intervención militar— no respondió a una solicitud de comentarios. Durante el mandato de Trump, se han desplegado tropas de la Guardia Nacional en misiones de lucha contra la delincuencia en ciudades gobernadas por demócratas, entre ellas Nueva Orleans, Washington, D.C., y Memphis, Tennessee.

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Aunque los datos del Departamento de Policía de Chicago muestran un ligero aumento de los tiroteos en comparación con el primer semestre del año pasado, las tasas de delitos violentos en general han disminuido en la ciudad en los últimos años, en consonancia con las tendencias nacionales.

La información preliminar facilitada por la policía de Chicago indica que se han producido al menos dos docenas de incidentes con disparos desde las 17:00 horas del viernes. Entre los fallecidos se encuentran un joven de 21 años que recibió un disparo en el pecho el domingo, un adolescente de 18 años que recibió un disparo en la axila el sábado por la noche y un hombre de 50 años que recibió un disparo en el pecho el viernes.

Al menos 12 personas que se encontraban entre la multitud en una calle de Chicago resultaron heridas de bala el viernes por la noche después de que un todoterreno se detuviera y dos personas que iban en su interior comenzaran a disparar, según informó la policía.

Los ocho hombres y las cuatro mujeres del grupo tenían entre 17 y 47 años. Fueron atendidos en cuatro hospitales. La policía indicó que otro hombre sufrió lesiones de naturaleza desconocida y se negó a recibir atención médica.

Ese tiroteo tuvo lugar el Juneteenth, una festividad que conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos. El viernes por la mañana, el expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama dieron la bienvenida a los primeros visitantes a su centro presidencial en el South Side.

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“Lo que debería haber sido una noche de celebración y reflexión comunitaria con motivo del Juneteenth quedó destrozada por un horrible acto de violencia”, escribió el sábado en X el alcalde Brandon Johnson. “Mis pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus seres queridos”.

“La violencia no tiene cabida en nuestra ciudad, y los responsables rendirán cuentas”, añadió.