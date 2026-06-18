Barack Obama inaugura su centro presidencial en Chicago

El expresidente Barack Obama inauguró oficialmente el jueves su centro presidencial en Chicago con un llamamiento a la defensa de la democracia, en un acto extraordinario en el que le acompañaron en el escenario tres expresidentes y al que asistieron políticos, celebridades de primer nivel, deportistas y otras figuras de renombre internacional.

“Espero que este centro sirva para reafirmar lo especial y lo valiosa que es realmente nuestra democracia, y para recordarnos lo que podemos lograr cuando asumimos nuestras responsabilidades comunes como ciudadanos”, declaró ante la multitud el primer presidente negro del país.

Bono, John Legend, Christina Aguilera, Marc Anthony y Eddie Vedder se turnaron en el escenario antes de que Bruce Springsteen y Stevie Wonder cerraran el espectáculo interpretando “Higher Ground”, mientras los expresidentes, los líderes mundiales y el resto de asistentes bailaban al ritmo de la música.

El presidente Donald Trump destacó tanto por su ausencia física como por el hecho de que ninguno de los oradores ni de los artistas lo mencionara. Trump calificó el centro, de $850 millones, de “desastre total” en una publicación en las redes sociales el mes de febrero.

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Obama expresó su apoyo al carácter, la honestidad, la integridad, la amabilidad, la compasión y el sentido del deber, y elogió tanto a los demócratas como a los republicanos, incluidos aquellos a los que había derrotado.

“Todos los presidentes aquí presentes hoy, por muy diferentes que seamos, hemos hecho todo lo posible por defender los valores en los que John McCain y Mitt Romney creían tanto como yo”, afirmó Obama. “Ese es nuestro mayor legado”.

Al recordar su llegada a Chicago en 1985 como un organizador político sin experiencia, afirmó que no habría podido construir el Centro Presidencial Obama en ningún otro lugar. Conoció a su futura esposa, Michelle, en las inmediaciones; la celebración de su boda tuvo lugar a un paso de allí; sus hijos nacieron en el barrio y presentó su primera candidatura no muy lejos de allí.

“Es una muestra de agradecimiento, un reconocimiento de que gran parte de lo que más valoro se lo debo a la gente de esta ciudad y a los vecinos de los barrios de los alrededores”, afirmó Obama.

Michelle dedicó unas emotivas palabras a su marido

Los Obama y sus hijas compartieron escenario con los expresidentes Joe Biden, George W. Bush y Bill Clinton, así como con las ex primeras damas Jill Biden, Laura Bush y Hillary Rodham Clinton. La exvicepresidenta Kamala Harris y muchos otros líderes demócratas se encontraban entre el público.

Michelle Obama se dirigió directamente a su marido al subir al estrado. “Ocho años en el crisol y ni una sola vez te derretiste ante el calor. Ni una sola vez dejaste que te endureciera”.

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“En cambio, lo utilizaste para revelar tu esencia más auténtica”, dijo ella. “Tu obstinado optimismo y tu valor inquebrantable. Tu deslumbrante brillantez y tu sencillez sin pretensiones. Tu feroz ética de trabajo y tu fibra moral absolutamente inquebrantable. Y hacerlo todo siendo la primera”.

Enumeró los momentos más destacados de los ocho años de mandato de su marido, entre los que se incluyen la orden de la operación que condujo a la muerte de Osama bin Laden, “defender la igualdad matrimonial” y “dar crédito a la ciencia”.

“Y lo hiciste todo con tanta elegancia, clase y naturalidad”, dijo ella. “Hiciste que el trabajo más difícil del mundo pareciera un paseo por este precioso parque”.

Obama pareció secarse una lágrima mientras ella lo elogiaba.

Michelle Obama también se refirió a los actuales “tiempos de inquietud y división” y advirtió contra el cinismo y la complacencia, ya que “todo parece estar patas arriba”. Presentó el centro como “un respiro de todo eso”.

Artistas de primer nivel interpretaron himnos inspiradores y canciones de protesta

Jennifer Hudson cantó el himno nacional y Aguilera ofreció una emotiva interpretación de “What a Wonderful World”. Vedder, de Pearl Jam, acompañado por adolescentes de Chicago que forman parte del programa sin ánimo de lucro “Guitars Over Guns”, cantó una canción original titulada “Better Believe”, compuesta expresamente para la dedicatoria.

Legend interpretó “Someday We’ll All Be Free” y contó con la colaboración del rapero Common y de Uniting Voices Chicago para interpretar su tema “Glory”, ganador de un Óscar.

Bono, que afirmó representar a los irlandeses, se unió a The Edge para interpretar la canción de U2 “City of Blinding Lights”. The Roots actuaron como banda residente. Y Springsteen cantó “Land of Hopes and Dreams” antes de dirigirse a los Obama y decirles: “Os quiero”.

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Wonder interpretó “All I Do” y “Signed, Sealed, Delivered (I’m Yours)” antes de la gran final, acompañado por los artistas que se habían presentado antes que él.

Entre los invitados VIP se encontraban varios posibles candidatos demócratas a la presidencia para 2028; los líderes de los derechos civiles Andrew Young y Al Sharpton; Oprah Winfrey; los cómicos David Letterman, Conan O’Brien y Stephen Colbert; el actor Tom Hanks; la leyenda del tenis Billie Jean King y el presidente de los Chicago Cubs, Tom Ricketts.

Entre los antiguos líderes mundiales que asistieron se encontraban la ex canciller alemana Angela Merkel y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau.

El evento marcó el inicio de un fin de semana de celebración

La celebración, de tres horas de duración y solo para invitados, contó con comentarios desde un parque cercano donde se reunieron miles de personas, y se retransmitió en directo para un público aún más amplio. Da inicio a un fin de semana repleto de actos, ya que el centro abrirá sus puertas al público en general el “Juneteenth”.

“Esto no es un monumento a los Obama”, afirmó Valerie Jarrett, directora ejecutiva de la Fundación Obama y antigua asesora principal de Obama. “Es un homenaje a todos aquellos que hicieron posible este viaje”.

La inauguración, al igual que las de otras bibliotecas presidenciales a lo largo de los años, se centró en gran medida en los logros. Este expresidente también expresó algunos remordimientos, como el aumento de la polarización política durante sus dos mandatos. “Es uno de los pocos motivos de pesar de mi presidencia: que el rencor y la desconfianza entre los partidos hayan empeorado en lugar de mejorar”, afirmó Obama en su último discurso sobre el Estado de la Unión.

“Algunas de las piezas expuestas reflejan asuntos pendientes”, afirmó Obama el jueves. “En algunos casos, mis propias deficiencias y errores”.