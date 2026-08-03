Renuncia el secretario de Corrección y Rehabilitación
La gobernadora Jenniffer González designó de inmediato a la licenciada Julie O. Gómez Gómez para dirigir la agencia
3 de agosto de 2026 - 5:53 PM
3 de agosto de 2026 - 5:53 PM
La gobernadora Jenniffer González aceptó este lunes la renuncia del secretario de Corrección y Rehabilitación, Francisco Quiñones Rivera, y, de inmediato, anunció la designación de Julie O. Gómez a la jefatura de la agencia.
“Julie O. Gómez es una servidora pública con una sólida preparación académica y una extensa experiencia profesional dentro del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Su conocimiento del sistema, su capacidad administrativa y su compromiso con el servicio público y con la rehabilitación de la comunidad confinada serán fundamentales para continuar fortaleciendo la misión de la agencia”, manifestó la mandataria en un comunicado de prensa.
La salida de Quiñones Rivera se produce luego que enfrentara cinco denuncias, aún bajo investigación, por supuesto acoso sexual y laboral. La mandataria había designado al funcionario a un puesto como juez superior, pero lo retiró a finales de la pasada sesión ordinaria ante el rechazo expreso del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.
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