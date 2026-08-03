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Renuncia el secretario de Corrección y Rehabilitación

La gobernadora Jenniffer González designó de inmediato a la licenciada Julie O. Gómez Gómez para dirigir la agencia

3 de agosto de 2026 - 5:53 PM

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La salida de Quiñones Rivera de la secretaría del DCR se produce luego que enfrentara cinco denuncias, aún bajo investigación, por supuesto acoso sexual y laboral. (andrea.guemarez@gfrmedia.com)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González aceptó este lunes la renuncia del secretario de Corrección y Rehabilitación, Francisco Quiñones Rivera, y, de inmediato, anunció la designación de Julie O. Gómez a la jefatura de la agencia.

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“Julie O. Gómez es una servidora pública con una sólida preparación académica y una extensa experiencia profesional dentro del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Su conocimiento del sistema, su capacidad administrativa y su compromiso con el servicio público y con la rehabilitación de la comunidad confinada serán fundamentales para continuar fortaleciendo la misión de la agencia”, manifestó la mandataria en un comunicado de prensa.

La salida de Quiñones Rivera se produce luego que enfrentara cinco denuncias, aún bajo investigación, por supuesto acoso sexual y laboral. La mandataria había designado al funcionario a un puesto como juez superior, pero lo retiró a finales de la pasada sesión ordinaria ante el rechazo expreso del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

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Departamento de Corrección y RehabilitaciónJenniffer González
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Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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