Renuncia el secretario de Corrección y Rehabilitación

La gobernadora Jenniffer González aceptó este lunes la renuncia del secretario de Corrección y Rehabilitación, Francisco Quiñones Rivera, y, de inmediato, anunció la designación de Julie O. Gómez a la jefatura de la agencia.

“Julie O. Gómez es una servidora pública con una sólida preparación académica y una extensa experiencia profesional dentro del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Su conocimiento del sistema, su capacidad administrativa y su compromiso con el servicio público y con la rehabilitación de la comunidad confinada serán fundamentales para continuar fortaleciendo la misión de la agencia”, manifestó la mandataria en un comunicado de prensa.