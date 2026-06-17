La imagen que Michelle Obama llevó en su falda y conmovió a Barack Obama

En las distintas etapas de su vida pública, Michelle Obama ha utilizado sus atuendos como parte de sus herramientas narrativas, mostrando que más allá de llevar piezas con elegancia, la moda puede ser una poderosa herramienta para visibilizar, contar historias y rendir homenajes.

La ex primera dama hizo este miércoles un emotivo tributo a su madre, Marian Robinson, al utilizar una falda con su “foto favorita” de su progenitora, quien falleció en 2024. La imagen en blanco y negro fue impresa sobre una falda recta creada por Acne Studios.

“Estoy muy orgullosa de mi esposo (Barack Obama). Está hecho un desastre (por la emoción). Le voy a dar un poco de tiempo porque esta preciosa falda que me ha elegido mi estilista, Meredith Koop, es mi retrato favorito de mi madre. Él no sabía que existía hasta hace unos minutos”, expresó Michelle, durante una celebración del Obama Presidential Center, en Chicago.

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El expresidente Barack Obama, a la derecha, toma de la mano a la exprimera dama Michelle Obama, a la izquierda, durante un encuentro con las personalidades invitadas celebrado en el Centro Presidencial Obama, el martes 16 de junio de 2026, en Chicago. (Pablo Martinez Monsivais)

La también autora se crió junto a su madre en el sur de Chicago, justo donde ubica el establecimiento de la Fundación Obama, que incluye un centro comunitario, una biblioteca y un museo que rinde homenaje a la presidencia de Barack Obama.

“Marian estaría muy orgullosa; ella estaba tan orgullosa de su yerno y del hombre que ha sido para nuestra familia, siempre soñando a lo grande, pero siempre lográndolo. Gracias por hacer esto por la zona sur de Chicago. Te amo”, sostuvo Michelle.

El expresidente, en tanto, aún emocionado por el homanaje que rindió su esposa a su suegra, indicó que adoraba a Marian. “Ella les dio un hogar a Michelle y a (su hermano) Craig, no con muchos recursos, pero sí con mucho amor, esperanza y perspectiva. Para mí, ellos representan lo mejor de este país”, subrayó.

Michelle Obama se ha disinguido como un ícono de la moda contemporánea, utilizando piezas de diseñadores emergentes y de comunidades históricamente invisibilizadas. Asimismo, por sus atrevidas selecciones, con colores brillantes, estampado y combinando la moda asequible con piezas de diseñador.

En el museo del Obama Presidential Center, incluso, hay una exposición de vestidos que Michelle usó mientras estaba en la Casa Blanca.