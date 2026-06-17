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Claudia Ramos Zorrilla lanza “AM’ CARO”, un viaje de sueños y deportes

La empresaria puertorriqueña y apoderada de las Gigantes Carolina presenta su primer libro infantil

17 de junio de 2026 - 4:14 PM

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Claudia Ramos Zorrilla lanza “AM’ CARO”, (Suministrada)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

La autora y empresaria puertorriqueña, Claudia Ramos Zorrilla, anunció este miércoles el lanzamiento de “AM’ CARO”, su primer libro infantil, realizado en coautoría junto a Jonathan Ocasio.

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Según se informó, se trata de una historia inspiradora que invita a la niñez a mantener viva su esencia, soñar sin límites y descubrir en el deporte una herramienta de crecimiento, unión y transformación social.

La protagonista del libro es “Caro”, una niña alegre, activa y apasionada por el deporte y la comunidad. Esta ama compartir con otras personas, disfrutar de los colores de la vida y encontrar belleza, tanto en los días soleados, como en los lluviosos. Para ella, las canchas representan espacios de unión donde no importan las diferencias, sino la oportunidad de conectar, crecer y disfrutar juntos.

“Este libro representa un sueño hecho realidad para mí. ‘AM’ CARO’ nace del deseo de inspirar a nuestra niñez a creer en grande, a mantener vivos a su niño y su niña interior y a entender que el deporte puede ser una herramienta poderosa para desarrollar disciplina, autoestima y comunidad. Quiero que cada niño y niña que lea esta historia se sienta capaz de alcanzar el máximo de sus capacidades y de transformar su entorno con amor, color y alegría”, expresó por escrito Ramos Zorrilla, apoderada de un equipo de la liga de Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), las Gigantes de Carolina.

A través de la historia, AM’ CARO transmite mensajes de amor propio, esperanza, empatía y creatividad, mientras impulsa a niños y niñas a creer en sí mismos y alcanzar su máximo potencial.

"AM’ CARO" ya está disponible para la venta en línea a través de www.amcarobrand.com y puede adquirirse junto a la muñeca “Caro” o por separado.
"AM’ CARO" ya está disponible para la venta en línea a través de www.amcarobrand.com y puede adquirirse junto a la muñeca “Caro” o por separado. (Suministrada)

El libro, producido en versión bilingüe (español e inglés), también presenta la filosofía de vida de Caro y destaca la importancia de mantener la esencia de cada cual en todo lo que se hace. Las coloridas ilustraciones que dan vida a la historia de “Caro” estuvieron a cargo de María Tuti.

Próximamente, se destacó que la autora estará realizando lecturas, encuentros y actividades especiales dirigidas a la niñez para compartir el mensaje del libro y fomentar espacios de inspiración y creatividad.

Ramos Zorrilla además es cofundadora de la agencia Algo Social, al igual que creadora del movimiento Cambiando el Juego, una iniciativa enfocada en visibilizar el deporte femenino; y recientemente fundó BIA Sports Management, una agencia dedicada al manejo y proyección de atletas femeninas.

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LibrosNiñezNiñas
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
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Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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