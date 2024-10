“Mi trabajo no termina aquí”: Claudia Ramos Zorrilla está satisfecha con la temporada de las Gigantes de Carolina

“No es lo que yo les doy a ellas, sino los que ellas me dieron a mí. Estoy aquí con un propósito, que es visibilizar el deporte femenino. Mi mayor campeonato es que eso se logre. Creo que realmente se ha logrado. Los auspiciadores, las colaboraciones que se hicieron... Fueron unas oportunidades que nunca habían llegado a esta liga. Para mí, ese es mi trofeo ”, dijo.

“Me hubiese encantado el campeonato número 19, pero seguimos teniendo 18. ¿Qué puedo decir? Mi trabajo no termina aquí, seguirán escuchando de Claudia y las Gigantes. No fue este año, pues será el próximo. Como todo en la vida, uno llega a un trabajo nuevo y poco a poco desarrollas esa confianza. Es siempre un poco más complicado para nosotras (las mujeres). El machismo es rampante a nivel mundial. Todavía se vive ese machismo. Esto no es una industria que se diferencia, sigue siendo dominada por hombres”, agregó Ramos, natural del Barrio Miradero de Mayagüez, y única mujer dueña de franquicia en la competición actual.