Joven prende una cruz en fuego y termina acusado por un delito de odio en Chicago

Un hombre de 21 años ha sido acusado de un delito de odio, incendio provocado y otros delitos por haber quemado una cruz en un parque de Chicago, según ha informado la policía.

Merlin Lu admitió esta semana ante una cadena de televisión que él era el responsable de la quema de la cruz en Grant Park el 9 de junio. Sin embargo, insistió en que estaba protestando contra el presidente Donald Trump y que no utilizaba la cruz como símbolo histórico de odio e intimidación contra la población negra.

Lu ha sido acusado de cuatro delitos graves y cuatro delitos menores, entre los que se incluyen un delito de odio y la quema de una cruz con fines intimidatorios, según ha informado la policía en un comunicado publicado el miércoles por la noche.

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“Entiendo por qué se interpretó así, y pido disculpas por ello, pero no, esa no era mi intención”, declaró Lu a WMAQ-TV antes de su detención.

El jueves aún no se sabía si Lu contaba con un abogado que pudiera hablar en su nombre. Tenía previsto comparecer ante el tribunal para una vista sobre su prisión preventiva.

“Ya sabía de antemano que esto tenía relevancia histórica. Pero no era consciente de la gravedad del asunto, ni de lo mucho que mi acto pudiera parecer motivado por razones raciales”, declaró Lu a la cadena de televisión. “Porque mi protesta no tiene nada que ver con la raza, ni con el género”.

Lu afirmó que estaba protestando contra la «clase dirigente» y los nacionalistas cristianos que apoyan a Trump.

Alguien colocó un gran corazón de fibra de vidrio multicolor con la palabra “resiliente” en el lugar donde antes se alzaba la cruz en llamas en el parque.

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