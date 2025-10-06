Investigan crimen de odio tras incendio provocado en mezquita de Inglaterra

Londres — La policía investigaba el lunes lo que calificó como un crimen de odio después de que una mezquita fuera incendiada en una ciudad costera inglesa.

El incendio del sábado por la noche se produjo dos días después de que dos hombres murieran cuando un agresor armado con un cuchillo atacó su sinagoga en Manchester en el día más sagrado del año judío, en lo que las autoridades han calificado como un ataque terrorista. Una de las víctimas fue baleada accidentalmente por un oficial armado mientras él y otros feligreses se atrincheraban en la sinagoga para evitar que el atacante entrara.

Los servicios de emergencia respondieron a los informes de un incendio en la mezquita Peacehaven alrededor de las 9:45 p.m. del sábado. La entrada principal de la mezquita y un vehículo estacionado afuera resultaron dañados, pero nadie resultó herido, según la policía de Sussex.

Las imágenes del incidente, publicadas el domingo por la policía, muestran a dos personas vestidas con pasamontañas acercándose a la puerta principal de la mezquita, antes de rociar acelerante en la entrada y prender fuego.

El inspector detective Gavin Patch dijo que la policía estaba tratando el incendio como un incendio provocado con intención de poner en peligro la vida. La evidencia de la escena sugirió que comenzó deliberadamente, según el servicio de bomberos y rescate de East Sussex.

“Este fue un ataque terrible e imprudente que sabemos que habrá hecho que muchas personas se sientan menos seguras”, dijo Patch.

Ha habido una mayor presencia policial en el lugar y en otros lugares de culto en sussex, una región en el sureste de Inglaterra, para brindar tranquilidad, dijo la fuerza.

Líderes políticos y religiosos condenaron el ataque e instaron a la gente a permanecer unida.

La secretaria del interior, Shabana Mahmood, dijo que el ataque era “profundamente preocupante”.

“La mayor fortaleza de este país ha sido su capacidad para construir una nación a partir de muchas comunidades”, dijo. “Los ataques contra los musulmanes de gran bretaña son ataques contra todos los británicos y contra este país mismo”.

“Este acto de odio no representa a nuestra comunidad ni a nuestra ciudad”, dijo un portavoz de la mezquita Peacehaven. “Peacehaven siempre ha sido un lugar de bondad, respeto y apoyo mutuo, y continuaremos encarnando esos valores”.

Phil Rosenberg, presidente de la junta de diputados de judíos británicos, también condenó el ataque y agregó que “cada comunidad religiosa tiene derecho a adorar sin temor”.

Los ataques se producen en medio de fuertes tensiones por la guerra entre Israel y Hamás.

Desde el inicio de la ofensiva militar de Israel en Gaza se han realizado manifestaciones pro palestinas periódicamente en todo el Reino Unido.

Las protestas han sido abrumadoramente pacíficas, pero algunas personas dicen que han permitido que se propague el antisemitismo. Algunos judíos dicen que se sienten amenazados por cantos como “desde el río hasta el mar, Palestina será libre”. Un puñado de manifestantes pro palestinos han sido arrestados por apoyar a Hamás, que está prohibido en el reino unido.

El sábado, unas 1,000 personas se reunieron en Trafalgar Square para protestar contra la prohibición de Palestine Action, un grupo de acción directa que ha destrozado aviones militares británicos y atacado sitios vinculados al ejército israelí. Ha sido catalogada como organización terrorista por el gobierno, lo que hace que el apoyo al grupo sea ilegal.