3 de octubre de 2025
84°lluvia ligera
Autor del atentado en la sinagoga de Manchester estaba bajo fianza por presunta violación

Jihad Al Shamie, de 35 años, fue abatido a tiros por la Policía después de que arrollara a varias personas

3 de octubre de 2025 - 3:10 PM

Policías con perros trabajan en la zona de Manchester donde se produjo el atentado ante una sinagoga. (ADAM VAUGHAN)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Londres - El autor del atentado ocurrido este jueves en una sinagoga de Manchester, identificado como el británico-sirio de 35 años Jihad Al Shamie había sido arrestado previamente por una supuesta violación y estaba bajo fianza policial cuando perpetró el ataque, según confirmaron fuentes policiales a EFE.

Las autoridades, que también especificaron que no había ningún cargo formal de violación imputado al atacante, sí habían asegurado en el momento de dar a conocer su identidad la noche del jueves que en sus registros no constaba ningún registro previo del britanico-sirio en el programa de prevención antiterrorista del Reino Unido ‘Prevent’.

Al Shamie fue abatido a tiros por la Policía después de que arrollara a varios transeúntes con un coche y acuchillara a un hombre durante la fiesta de Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío, en la sinagoga de Heaton Park, en el norte de Mánchester.

El incidente, calificado como atentado terrorista por las autoridades, dejó dos víctimas mortales, identificadas este viernes -a falta de confirmación formal- como Adrian Daulby, de 53 años, y Melvin Cravitz, de 66, ambos pertenecientes a la comunidad judía, y tres personas heridas de gravedad.

Daulby, feligrés de la sinagoga de Heaton Park, murió a causa de los disparos de los agentes mientras trataba de impedir que el atacante accediera al interior del templo, confirmó la Policía del Gran Manchester (GMP) este viernes, que informó de que una de las personas hospitalizadas presentaba asimismo heridas de bala.

“La lesión de Adrián (Daulby) lamentablemente pudo haber sido una consecuencia trágica e imprevista de la acción urgentemente requerida por nuestros oficiales para poner fin a un ataque brutal”, dijo la GMP en un comunicado.

La Policía mantiene bajo custodia a tres presuntos cómplices, dos hombres de 30 años y una mujer de 60, mientras sigue la investigación sobre la motivación del atentado, considerado antisemita.

Uno de los testigos del ataque, Paul Levy, describió en declaraciones a la cadena británica ITV News que vio a Al Shamie con un cuchillo grande e intentando irrumpir en la sinagoga y que lo oyó gritar: “Esto es lo que os pasa por matar a nuestros niños”.

La ministra británica del Interior, Shabana Mahmood, y la Policía pidieron este viernes a los organizadores de protestas propalestinas que las suspendan unos días para permitir a la comunidad judía hacer el duelo, pero en principio sigue convocada para el sábado una manifestación de apoyo al grupo propalestino proscrito Palestine Action.

