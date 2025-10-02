Opinión
2 de octubre de 2025
Lo que se sabe sobre el ataque a la sinagoga en Manchester

La policía británica dijo que dos personas murieron y otras tres resultaron gravemente heridas tras ser atropellados

2 de octubre de 2025 - 10:25 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ataque en sinagoga de Manchester; policía investiga. (Peter Byrne)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Londres — La policía británica dijo que dos personas murieron y otras tres resultaron gravemente heridas el jueves después de que un asaltante condujo un automóvil contra personas afuera de una sinagoga en Manchester, en el noroeste de Inglaterra, y apuñaló a miembros del público.

La policía del gran Manchester dijo que los agentes dispararon y mataron al sospechoso.

Esto es lo que se sabe:

La respuesta inicial

La policía del gran Manchester dijo que fueron llamados a la congregación hebrea Heaton Park en Crumpsall, un suburbio en el norte de Manchester, poco después de las 9:30 a.m. por un miembro del público, quien dijo que había presenciado cómo un automóvil se dirigía hacia miembros del público y que un hombre había sido apuñalado. Estuvieron en la escena en cuestión de minutos y el incidente fue contenido rápidamente. La policía elogió la “rápida respuesta” del testigo, lo que facilitó la rápida respuesta e impidió que el sospechoso ingresara a la sinagoga.

Las víctimas

La policía ha confirmado que dos personas murieron y otras tres resultaron gravemente heridas en el ataque. Sus identidades no se conocen.

El sospechoso

La policía dijo que el sospechoso murió después de recibir disparos de agentes de armas de fuego, apenas siete minutos después de haber sido llamados al incidente en la sinagoga. Se desconoce la identidad del sospechoso. La policía no pudo confirmar su muerte antes debido a “problemas de seguridad” relacionados con “objetos sospechosos en su persona”. Una unidad de desactivación de bombas fue enviada al lugar. no se sabe qué encontró la unidad de desactivación de bombas en el sospechoso. La policía dijo que un fuerte ruido que se escuchó en la escena estaba relacionado con los agentes que entraban al vehículo del sospechoso como precaución.

Motivo desconocido

Se desconoce el motivo del ataque. Pero tuvo lugar en Yom Kippur, el día de la expiación y el día más solemne del calendario judío. Las sinagogas de todo el país, así como de todo el mundo, estarán llenas de gente.

La respuesta del gobierno

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que estaba consternado por el ataque y que se desplegarían agentes de policía adicionales en las sinagogas de todo el reino unido. Voló temprano a casa desde una cumbre de líderes europeos en Copenhague, Dinamarca, para presidir una reunión del comité de emergencia del gobierno.

La reacción de la comunidad judía

Hubo conmoción ante la noticia de que una sinagoga fue atacada en toda la comunidad judía. La embajada de Israel en Londres condenó el incidente y lo describió como “abominable y profundamente angustiante”. El ataque fue calificado como un “apelante ataque en el día más sagrado del año judío” por Community Security Trust, que monitorea el antisemitismo en el Reino Unido.

El shock del rey

El rey Carlos III dijo que él y su esposa, la reina Camilla, estaban “profundamente conmocionados y entristecidos al enterarse del horrible ataque en Manchester, especialmente en un día tan significativo para la comunidad judía”. Dijo que sus “pensamientos y oraciones están con todos los afectados por este terrible incidente y apreciamos enormemente las rápidas acciones de los servicios de emergencia”.

Aumento del antisemitismo

El Reino Unido ha sido tradicionalmente una zona segura para el pueblo judío, aunque los incidentes antisemitas se han disparado tras el ataque de Hamás del 7 de octubre contra Israel y la campaña militar en curso de Israel en Gaza, según Community Security Trust. Se informaron más de 1,500 incidentes en la primera mitad del año, el segundo más alto informado desde el récord establecido un año antes.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
